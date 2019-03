Las noticias de Canarias, 09:03 (08/03/2019)

movilizaciones en todas las islas con motivo del ocho de marzo y el Día Internacional de la Mujer que incluyen numerosas actividades como concentraciones almuerzo feministas pasacalles el plato fuerte con manifestaciones convocadas a las siete de la tarde en la plaza de la feria en el caso Las Palmas Gran ganaría a la misma hora en el parque de La Granja en Santa Cruz de Tenerife la igualdad es la petición el pilar fundamental de las reivindicaciones en la SER acabo de hablar con la socióloga experta en igualdad Patricia Ojeda quien ha confirmado que aunque existe un porcentaje de jóvenes comprometidos con la igualdad entre hombres y mujeres todavía queda otro segmento que no lo entiende y además ha incidido en la importancia de educar en igualdad

hay contenidos complementarios gente maja ya desde que atravesamos transversalmente las asignaturas con con este tipo de enfoque hay contenidos complementarios que hay que trabajar si esto se hace a través de proyectos bueno que que a veces llegan instituciones ayuntamientos las propias consejerías no entidades sociales e actividades en clase que lo que hacen es parar en determinado momento el hecho de las asignaturas parar para hacer reflexiones concreta

Voz 3

01:18

a ellos se produce en un sistema judicial que no nunca ha estado preparado para atender a las víctimas como debiera y que en estos casos se se observa de forma especialmente sangrante hablamos de asuntos que se pretenden resolver en un juzgado de guardia duro a lo largo de una mañana haciendo a la víctima esperar junto con otras víctimas en una sala sabiendo que tiene próximo al al agresor obligando también a traer a los niños menores porque a veces no hay no hay más remedio a tomarles declaración todo imbuido en un en un ambiente deprisa