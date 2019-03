Las noticias de Asturias, 10:03 (08/03/2019)

Voz 2

01:12

te indicamos principalmente pues es la feminización de la pobreza es evidente que las mujeres tenemos no sólo por el salario no sólo techos de cristal sino que encima eh que se nos obliga a dedicarnos a los cuidados hace que tengamos que aceptar jornada será tiempo parcial hace que no podamos tener formación hace pues que nuestra vida laboral sea realmente bastante más precaria instituciones un lo precario tienes una vida precaria quisimos venir a redecorar un poco y que no deja de ser pues la sede de la patronal que no deja de ser quién es convenio colectivo otras convenio colectivo e van rebajando nuestros derechos