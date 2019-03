Las noticias de Galicia, 10:03 (08/03/2019)

ocho m más de medio centenar de localidades gallegas acoge hoy manifestaciones y concentraciones por la huelga feminista un paro de veinticuatro horas laboral educativo de cuidados y de consumo al que se han sumado sindicatos como la zaga CGT CNT mientras UGT y Comisiones convocan paros parciales de dos horas por la mañana habrá numerosos actos en el entorno del mediodía mientras las grandes marchas están Pérez estas ya para la tarde entre las siete y las ocho en las principales ciudades otra huelga de las ambulancias puede recrudecerse después de que se rompiese en las negociaciones entre trabajadores y patronal los sindicatos abandonaron la última reunión con los empresarios y amenazan con recrudecer un paro que finaliza el domingo pero que podría convertirse en indefinido a partir del próximo día veinte las diferencias entre las partes la subida salarial se han convertido en el gran escollo a salvar para tratar de alcanzar un acuerdo ir reacciones en la SER del abogado de Francisco José Garzón a la decisión de la Abogacía del Estado de cambiar su petición de pena de los cuatro años de cárcel que solicitaba para el maquinista del Alvia ha pasado a un máximo de nueve meses de multa ya que según aseguran cometieron un error al realizar la valoración del delito Adif no puede acusarlo de homicidio según el código penal un delito de daños no conlleva pena de cárcel para el letrado Manuel Prieto la petición inicial era una auténtica barbaridad

Voz 2

01:16

Teresa tirón lo mismo porque eso no se lo iban a admitir de ninguna manera lo que había dicho la Abogacía del Estado en nombre de Adif no tenía ningún sentido es como si no hubiesen dicho nada que no se porque dijeron eso no es porque claro es rabia que tienen maquinista o porque llegar a decir esta burrada en ese escrito