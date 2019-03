Las noticias de Aragón, 11:03 (08/03/2019)

buenos días temblando y con cara sobrecogida así se encuentran los compañeros del centro de salud Universitas no salen de su asombro Pedro ha sido agredido uno de los facultativos por uno de sus pacientes un habitual que a primera hora ha preguntado por él y se ha ido a buscarlo lo atendían en la Administración

Voz 0247

00:39

estamos todos temblando sabemos lo podemos creer porque además es uno de los médicos de los más queridos aquí ha venido un señor a primera hora de la mañana me ha preguntado a mí personalmente que dónde estaba el doctor le he dicho que empezaba a las once pero que venía antes pero es un el señor que ha preguntado por él un señor mayor de unos ochenta años es habitual osea es habitual nunca ha dado problemas ya debido entrar en la consulta sin mediar palabra pues la cuchillada