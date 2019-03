hola qué tal buenos días de lo bueno me imagino que usted no

pues no la verdad es que es imposible que prevé el equipo de difusión de tal calibre porque yo cuando lo público lo hago para para ofrecerle en mi opinión no comunicar el humilde a mí doscientos contacto así resulta que han sido

Almunia llega o que sirva para Ángel me llegó por tres sitios distintos por hablo dicen en las redes llegó con con un mensaje vamos a lo importante no es podía usted repetir la frase que le dijo ese paciente que a usted le llevó a escribir ese mensaje y que se ha hecho viral

pues eh sin la frase fue cuando entregó el informe alta con una cara de totalmente no sé si desprecio o pero muy algo muy parecido me dice se les debería caer a ustedes la cara de vergüenza porque con los impuestos que pagamos tenemos que compartir habitación con otro fácil cargar

Voz 1

01:21

no no la verdad es que no no no supe qué decir lo pude reaccionar me quedé totalmente bloqueado