Las noticias de Cantabria, 11:03 (08/03/2019)

Voz 0109

00:07

son muchos los actos que se celebra en varios municipios de Cantabria no sólo en Santander donde se concentra es verdad la multitud de actividades por este día de la mujer trabajadora este ocho de marzo por ejemplo el Ayuntamiento de Reinosa homenajea hoy a las cuidadoras de personas dependientes tanto en el ámbito familiar como en su entorno habitual este reconocimiento quiere destacar una labor imprescindible dentro de la sociedad actual en la que las mujeres siguen haciéndose cargo mayoritariamente de la asistencia a personas dependientes bien como familiares o como trabajadoras del servicio de atención domiciliaria también en Laredo se suma hoy a este día con varios actos que van a comenzar a las once y media de la mañana con la concentración para la tercera Marcha por la Igualdad los sindicatos UGT y Comisiones Obreras animan a secundar esa huelga de al menos dos horas en cada turno de trabajo convocada por ambos sindicatos a nivel nacional en este ocho de marzo y también esa concentración en la plaza del Ayuntamiento de Santander programada a las doce y cuarto de este mediodía poco después del inicio del paro de dos horas del turno de mañana más asuntos Cantabria este viernes con sin incendios forestales activos ha bajado el nivel de alerta en las zonas del sur de la comunidad también de Liébana según informa el Gobierno autonómico desde las siete de la tarde del jueves se ha provocado en Cantabria un único incendio forestal en Villa Carriedo que fue extinguido de manera muy rápida por los miembros del operativo de la Dirección General de Medio Natural Por otra parte desde las pasadas once de la noche Liébana y el área del sur de Cantabria que va desde Campo de su uso hasta Valderredible han dejado de estar en ese nivel máximo de alerta por incendios forestales un nivel dos que si se mantiene en el resto de la comunidad autónoma ir último asunto la producción industrial comenzó el año con un retroceso en Cantabria de cero coma dos por ciento según informa el Instituto Nacional de Estadística Cantabria fue una de las cinco comunidades que empezaron el ejercicio con una caída de esa producción industrial tenemos ahora mismo en Santander catorce grados