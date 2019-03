Ghaita reclama una solución

yo no quiero pausa

los como vayas tú los diez tan puede todo por una excursión que hicimos en el colegio y mi profesor pues le dijo a Héctor mi entrenador que me diera que Taiba ideal lector pues me dio y dijo que bajara debía esa viernes así

a partir de ese momento yo una progresión muy importante Joy dicen los expertos es una de las atletas riojanas con más proyección ahora mismo además milita en un club vizcaíno todo suena muy bien pero hay un enorme problema allí es que gaita el Harrak sigue siendo una extranjera asegura que pidió la nacionalidad hace ya tres años y que de momento siguen sin concederse la gaita además no entiende esta situado

pues no sabría decir yo las normativas que me exigen que son al pasar diez años por normativa tenían que ya darte la nacería a parte de pedirla tiene que cumplir otros tres años ya al cumplir los tres años por normativa ya genera es cuando te deben ofrecer pero ya llevo tres años más de diez años residiendo aquí

gaita al jarra dice que lleva en este proceso estos tres años pero que lleva más de diez años viviendo aquí en la Comunidad Autónoma de La Rioja ya esta circunstancia no tener nacionalidad española ha supuesto que haya perdido muchas oportunidades de competir por ejemplo en un Mundial en un Europeo incluso en unos Juegos Olímpicos de la Juventud lo último que ha tenido que sufrir es no poder disputar una final la del Campeonato de España sub veinte a pesar de llegar a esa final con la mejor marca Héctor Barraza es el entrenador de gaita el jarra