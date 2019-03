Escucha las noticias de las 14:00 (08/03/2019)

Voz 2

00:07

marzo me llamó Concha Guardado tengo cincuenta y un años si llevo conduciendo un taxi por la ciudad de Madrid ya más de dieciocho años en mi sector no existe la brecha salarial jamás me he sentido discriminada por mis compañeros taxistas aunque alguna vez de manera anecdótica algún pasajero se ha negado a subir a mi taxi por el hecho de ser mujer sí he tenido que escuchar eso de mujer al volante peligro constante hoy es ocho de marzo y les dejó con más noticias en la Cadena Ser