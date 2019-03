Ana Victoria del Vigo: "El primer balance de este 8 de Marzo es muy positivo"

si la ciudadanía no está respondiendo muy positivamente no sólo por eso sino porque además las mujeres estamos dando otra gran lección otra gran lección en esta lucha que es la unidad sindical que hemos tenido por la mañana nuestra concentración la unidad sindical y la unidad entre todas las mujeres que hemos tenido en favor del del feminismo sí bueno pues más prueba de ello es que esta tarde esa manifestación conjunta ahí en la unidad de momento estamos muy contentos con los resultados ahí seguiremos para adelante y hacer historia de nuevo

Voz 2

02:42

bueno para nosotros en el ámbito laboral lo más importante lo importante es acabar con los techos de cristal con la brecha salarial que se pongan ya de una vez encima de la mesa y se lleven a efecto los planes de igualdad en las empresas para nosotros también es importante tener una igualdad salarial como he dicho que desaparezca la brecha y que y que podamos vivir todos en igualdad de condiciones es importante no sólo ahora sino también en un futuro porque también conocíamos que las pensiones se ve muy perjudicada por esta brecha por esta brecha no sólo por el los menores salarios de las mujeres sino también porque además son las encargadas de los cuidados en las casas y como no olvidarnos aunque no sea tan laboral de esa violencia de esa violencia machista que también nos tiene que sacar a la calle