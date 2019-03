Las noticias de Aragón, 16:02 (08/03/2019)

efectivamente comprobamos que el de la igualdad es una cosa a la lucha por la igualdad una lucha que ha venido para quedarse y que cada año hay más participación y mayor conciencia aunque realmente del año pasaba este no hemos mejorado practicamente nada

Voz 3

01:06

sus minas retorno no de es un éxito total como el año pasado aunque es verdad que las brechas laborales son machistas pues no no se han reducido enormemente estamos aquí para denunciarlas otro año más