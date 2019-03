Las noticias de Andalucía, 16:02 (08/03/2019)

buenas tardes el consejero de la Presidencia Elías Bendodo ha criticado la manipulación y el uso partidista que cada ocho de marzo intentan hacer los partidos de izquierda en una cuestión que dice no es ideológica sino de todos cuestionado por la celebración del Día Internacional de la Mujer Bendodo ha indicado que desde el Gobierno andaluz no sólo respaldan sino que potencien medidas para eliminar la brecha salarial

Voz 4

00:28

el día ocho lo ideal sería que no se celebrará porque fuéramos todos iguales no a partir de ahí en este Gobierno va a encontrar absoluta colaboración en que el papel que tenga la mujer sea exactamente igual que el del hombre y viceversa lo que no vamos a estar de acuerdo en que se politice el ocho además de que el ocho de marzo sea sólo para una parte de la sociedad andaluza como teniendo los partidos de izquierda politizando y haciendo manifiestos que van en contra de la propia igualdad