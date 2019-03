Las noticias de Castilla y León, 16:02 (08/03/2019)

unos cuarenta mil alumnos de Castilla y León no han acudido hoy a clase sobretodo menores de entre catorce y diecisiete años que cursan Educación Secundaria Obligatoria también los alumnos más pequeños otros niveles los estudiantes no han tenido clase ya han salido a la calle para manifestarse sonido esta mañana en Valladolid

Voz 2

00:22

creo que este día reivindica algo que se debería de reivindicar todos los días porque creo que las mujeres no somos importantes sólo el ocho de marzo creo que igual que los hombres somos iguales todos los días del año y no habría que ponerlo en duda y ojalá no tuviese que ver un día específico para reivindicar que somos iguales porque la igualdad fuese plena en todos los ámbitos y todos los días de del año