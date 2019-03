Las noticias de Asturias, 16:02 (08/03/2019)

ocho m también en Asturias las mujeres tomo en la calle para reivindicar igualdad un año después de la primera gran jornada feminista de paros en España las mujeres vuelven a decir basta la desigualdad aún imperante con los hombres hay muchos motivos para alzar la voz dicen los colectivos feministas que este mediodía se han concentrado entre los principales ayuntamientos de la región el broche de oro a la jornada tendrá lugar a las siete de esta tarde a esa hora saldrán la manifestación en la plaza de toros del vivió en Gijón finalizará en el humedal todo en vísperas de la macro oposición de celadores a la que están convocadas más de veintiséis mil personas ya están preparados los espacios para recibirlos el domingo en cuatro sedes Gijón esas de la forma más ordenada posible también se ha planificado de reforzar el transporte público para evitar problemas de tráfico Yolanda Martín del sindicato de celadores y personal no sanitario del Principado si cepa

Voz 4

01:06

a mí ya me Puerto por parte ventosa el transporte público o pues bueno se va a reforzar también desde desde las distintas áreas nosotros en concreto tenemos también autobuses varios varios autobuses para los dos turnos para facilitar que la gente no venga a los compañeros no vengan en cada uno en su vehículo porten entonces sí que puede ser un caos