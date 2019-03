Escucha las noticias de las 16:00 (08/03/2019)

hola me llamo Nick Condon gala sois de la República Democrática del Congo llegué aquí en España en mil novecientos noventa y ocho huyendo de los problema de guerra que tuvimos durante mucho tiempo hoy soy la directora de las lengua aquí en España como mujer africana mujer del mundo yo creo que tenemos derecho a abusar de nuestra libertad hoy

Voz 1071

02:15

en este ocho m la CEOE atribuya rasgos psicológicos de las mujeres el hecho de que ellas cobren menos que ellos en las empresas sostiene la patronal española en un informe que las mujeres tienden a asumir menos riesgos que los hombres información de Miguel Crespo no tenemos esa información en plena polémica por las ruedas de prensa de los Consejos de Ministros la portavoz ha evitado hoy entrar en las cuestiones más polémicas la ministra de Trabajo Magdalena Valerio sí que se ha limitado a informar de los decretos que aprobaban ya valorar aquello que no aprobarán la derogación que prometieron de la reforma laboral la titular de Empleo ha dicho que no es un fracaso sino que simplemente asunción de realismo son las cuatro y tres minutos