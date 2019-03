Las noticias de Galicia, 17:03 (08/03/2019)

el de Lugo recurre la sentencia del Juzgado de lo Penal número dos que absuelve del delito de prevaricación urbanística al alcalde de Barreiros Alfonso Fuente Parga a cinco ediles de su gabinete en dos mil seis la arquitecta municipal en el recurso acerca de la concesión de cuarenta y cuatro licencias para la construcción de tres mil quinientas viviendas en ese municipio la Fiscalía considera que no se han valorado adecuadamente las pruebas practicadas especialmente los informes favorables de los proyectos firmados por la arquitecta municipal también procesada que constituyen una base fundamental de la acusación la Fiscalía solicita la nulidad de la sentencia por lo demás el Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado este viernes un acuerdo sobre mecanismo conectar Europa para el periodo dos mil veintiuno dos mil veintisiete que garantiza la inclusión en el corredor básico Atlántico de la conexión ferroviaria A Coruña Vigo Ourense y León mientras que la conexión Oporto Vigo pasará a formar parte por primera vez de la red global para el eurodiputado socialista José Blanco Se trata de un buen acuerdo para Galicia son noticias de un viernes reivindicativo es ocho m miles de mujeres han salido a la calle esta mañana en diferentes ciudades gallegas en Vigo el alcalde Abel Caballero asegura que la movilización es más masiva que el año pasado

Voz 3

01:15

pues yo creo que va a ser una cifra incalculable no porque ya lo que está pasando ahora que es muy superior a lo que pasó el año pasado que había sido una auténtica multitud de mujeres y hombres que habíamos salido a la calle tres años mucho más casi no puede caminar no de él