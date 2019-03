Las noticias de Andalucía, 18:02 (08/03/2019)

Voz 4

01:15

no hubiese gustado que hubiese habido una unidad política más importante en torno a este día no con tanta problemática puesto sobre la mesa porque la mujer la igualdad en lo que se está intentando buscar lo mismo que el partido que hace un especial hincapié en la Constitución yo le hago llamar la atención sobre el artículo catorce de la Constitución el que dice que todos los españoles seremos igual hay sobre todo no habrá diferencias por condición del sexo es hoy en día no es si con lo cual la misma virulencia que tienen para luchar por otras cuestiones como por ejemplo los símbolos me gustaría que la tuvieran para luchar por la persona