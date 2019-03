Las noticias de Catalunya, 18:02 (08/03/2019)

Voz 3

00:19

a Pau rumbo bona tarda qué tal bona tarda otra santoral de la Gran Vía es plena basa ahora estará de Carrer Rocafort en nuestro nosotras que pasa España la manifestación Urbina blogs mixtas o no no mixtas Ratzinger saliera es presi deben último abundan los Globos lilas culo las consignas Ilan bien es festivo y reivindicativo las bocas de metro vino a no paran de Scooby riadas irrigadas suman a esta manifestación que ahora está prevista Ricky camina fins la plaza de Cataluña de Barcelona