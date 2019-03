Escucha las noticias de las 20:00 (08/03/2019)

Voz 1

00:00

hola soy María tengo sesenta y nueve años estoy jubilada soy madre de tres hijos me casé muy joven nunca pensé que la vida de una mujer fuese tan dura yo recibí mi primer golpe con dieciocho años pero tarde en darme cuenta de que era una mujer maltratada hasta que no caí enferma no busque la ayuda necesaria quiero decirle a las mujeres que estén sufriendo maltrato que se puede salir joyas ocho de marzo les dejo con más noticias en la Cadena Ser