Escucha las noticias de las 23:00 (08/03/2019)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 2 00:02 Francesca de profesión informática sufrió abusos sexuales en la infancia en manos de un familiar el marido de una tía no me acuerdo de la edad que tenía la primera vez que me dijo abre las piernas los abusos fueron continuados durante muchos años en la casa de mis abuelos en Inglaterra dos años con cuarenta y cinco años reunir a fuerza para denunciar los abusos y pude hacerlo gracias a que ocurrieron en el Reino Unido donde no prescriben los delitos de índole sexual

Voz 3 00:29 y él está en la cárcel hoy es ocho de marzo les dejo con más noticias en la Cadena Ser

Voz 4 00:38 enseguida repasamos porque han pasado más cosas este viernes pero antes muchísimas gracias a todas las mujeres que cada ahora nos han contado su historia aquí en la Cadena Ser vayan Pérez buenas noches buenas noches Pablo además ha pasado este ocho de marzo

Voz 5 00:52 pues bueno en plena polémica por las ruedas de prensa de los Consejos de Ministros en precampaña hoy ocho m la ministra de Trabajo se ha limitado a informar de los decretos que aprobaban guía valorar aquello que no aprobarán como por ejemplo la derogación que prometieron de la reforma laboral para Magdalena Valerio

Voz 6 01:08 no no es un fracaso fracaso fracaso realismo osea yo creo que un gobierno tiene que ser realista saber el terreno que pisa en cada momento de la historia en este caso pues

Voz 7 01:21 es lo que es lo que no puedo no o no no lo sé

Voz 6 01:25 lo calificar de otra manera que de realista de prudencia de prudente decisión prudente realista y adecuada a la situación que estamos viviendo en estos momentos

Voz 5 01:35 en la misma comparecencia la portavoz del Gobierno Isabel Celaá ha evitado hoy las preguntas más políticas tras el Consejo de Ministros después de las críticas de la oposición recordamos que el PP ha pedido que su suspenda las ruedas de prensa de

Voz 8 01:47 la viernes porque eso es nuestra obligación democrática e comunicarle lo que hace el Gobierno y por tanto y que ustedes puedan comunicar a su vez pero obviamente como usted comprenderá no me voy a meter ningún intensiones de de fuerzas políticas ni en Cannes campañas electorales eso no me corresponde hacer en absoluto desde la mesa de esta rueda de presa

Voz 5 02:12 otra promesa del Ejecutivo es Sánchez puede quedar en suspenso el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de la familia Franco contra la exhumación del dictador el Tribunal da veinte días al Gobierno para que presente sus alegaciones y por cierto que la Conferencia Episcopal se reunirá con víctimas de abusos sexuales por primera vez Ricardo Blázquez se reunirá con víctimas como Javier que sufrió una agresión en la Diócesis de Astorga y que prefiere esperar a los resultados

Voz 9 02:36 consideramos que es un avance no sentarse a hablar siempre es un avance pero preferimos esperar a lo que acontezca ante todo

Voz 5 02:45 además el Juzgado de Instrucción número tres de Lleida ha dictado prisión provisional y sin fianza para el dirigente de Vox en la localidad que detuvieron el martes por presuntamente abusar sexualmente de personas con discapacidad y del exterior la Unión Europea ofrece a Londres la opción de salida unilateral de la unión aduanera para evitar una frontera física con Irlanda la primera ministra británica Theresa May ha reconocido a pocos días de que se vuelva a votar este acuerdo del Brexit que su país podría acabar quedándose definitivamente la Unión Europea

Voz 1460 03:16 juega a tarde si se rechazan la acuerdo nadie sabe qué puede ocurrir puede que tardemos meses en salir de la Unión Europea puede que salgamos sin la protección que nos da el acuerdo puede que nunca salgamos la única certeza es que estamos en medio de la incertidumbre

Voz 5 03:31 en Estados Unidos primera reacción de Donald trampa la sentencia contra Paul por su ex jefe de campaña y al que han condenado a casi cuatro años de cárcel por fraude

Voz 10 03:40 se fue a

Voz 5 03:43 el Fidel de de Estados Unidos hablaba en la Casa Blanca decía que se siente mal por el momento que está pasando mana Ford negaba los contactos con Rusia y terminamos en Argelia

Voz 11 03:57 tercer viernes consecutivo de protestas contra la posibilidad de que el presidente Buteflika aspire aún quinto