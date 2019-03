Escucha las noticias de las 04:00 (09/03/2019)

Voz 0070 00:00 son las cuatro las tres en Canarias la marea violeta inunda las calles de toda España centenares de miles de personas han manifestado este viernes en más de medio millar de municipios para reivindicar los derechos de las mujeres denunciar la violencia machista que por cierto hoy se ha cobrado la vida de una nueva mujer a nuestro país las manifestaciones más multitudinarias han sido las de Madrid y Barcelona en Valencia se calcula que han salido a la calle unas doscientas mil personas Toni Jiménez

Voz 2 00:26 aquí en Valencia una marea humana teñido de Violeta este viernes el

Voz 3 00:29 dentro de la ciudad ha acumulado una cola de unos tres kilómetros y medio y dos horas después de arrancar apenas había logrado avanzar unos metros familias enteras desfilando entre música de Inés mujer Ángels iba tocadas al grito de cánticos feministas en un ambiente festivo y sin incidentes

Voz 4 00:45 yo he hecho

Voz 3 00:50 a estas proclamas se sumaba una figura gigante de la fallecida Carmen Alborch como referente por su alegato de que el feminismo sea declarado Patrimonio de la Humanidad aunque no hay cifras oficiales asistencia Se estima que doscientas mil personas han participado en el acto central de este ocho de marzo en la capital del Turia

Voz 0070 01:07 el Partido Popular finalmente no asistido a las manifestaciones convocadas por el ocho de marzo si lo han hecho el PSOE Ciudadanos Unidos Podemos en Hora Veinticinco hemos hablado con representantes de todos los partidos entre ellas con la diputada de la formación morada Irene Montero

Voz 5 01:20 hemos reflexionar sobre un hecho evidente y es que si nosotras páramos para el mundo que asumimos la mayor carga de los cuidados de una forma muchas veces invisible no remunerada que seguimos sufriendo las mayores cuotas de desigualdad injusticia de pobreza de precariedad de temporalidad todo eso tiene que cambiar con urgencia nosotros hemos apoyado las las huelgas los dos años se queda en eso somos la única formación política con representación parlamentaria que lo ha hecho pero creo que es nuestro deber

Voz 0070 01:47 el coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer hoy hemos conocido el informe sobre la brecha salarial encargado por la patronal CEOE el documento sostiene entre otras cosas que si las mujeres cobran menos es en parte por sus limitaciones defectos de carácter Eladio Meizoso

Voz 0527 02:00 el informe de la consultora Pricewaterhouse Coopers y coordinado por la propia CEOE alude a distintos estudios que no concreta que mostrarían que las mujeres presentan ventajas frente a los varones en áreas como las relaciones interpersonales pero que los hombres parecen ser más propensos a asumir riesgos a negociar y a competir que esto hace que cambien más de empleo en busca de mejores sueldos que elijan puestos con mejor remuneración el que consiga mejores salarios en las negociaciones con sus empresas todo esto remarca el informe puede generar diferencias salariales entre ambos colectivos entre hombres y mujeres aunque estima que su influencia no es muy elevada a la hora de explicar toda la brecha salarial esta para la CEOE es de un veintitrés por ciento en bruto pero que se reduce un doce coma dos por ciento si se eliminan factores como edad formación antigüedad actividad hubo ocupación Ike en ese doce por ciento restante de diferencia salarial los factores clave serían la maternidad y el trabajo no remunerado

Voz 0070 02:59 del exterior continúa el apagón eléctrico en Venezuela el más grave de su historia el corte de luz ha afectado al menos a catorce de los veintitrés estados del país y se produce en plena crisis política tras la auto proclamación de Juan Guaidó en Caracas está la corresponsal de Caracol Radio emisora de Prisa Radio Amanda Sánchez

Voz 6 03:15 la situación en la capital venezolana sigue siendo caótica y sobretodo en mucha angustia y preocupación las madres de los niños que se encuentran en los hospitales aseguran que sus hijos se debaten entre la vida y la muerte ya que proyecta falla eléctrica no hay aparatos para atenderlos tampoco hay servicio de agua no hay servicio de comida porque no se tiene como comprar alimentos ya que no hay dinero en efectivo ni tampoco funcionan los puntos de venta para utilizar las tarjetas de débito y crédito en Caracas una sola estación de servicio funcionan para comprar gasolina Illa filas recorren cuadras de la capital venezolana a esto se le ha sumado la tensión política en el país Juan Guaidó ha estado recorriendo las calles conversando allí con los ciudadanos y el responsabiliza al Gobierno de Nicolás Maduro por no haber invertido los recursos de forma correcta para atender todo el sistema eléctrico en el país

Voz 0070 04:03 así terminamos hablando de cultura esta semana les hemos contado en la SER como el ex presidente de la SGAE José Ángel Hevia animaba a votar a la actual presidenta porque decía es lo suficientemente estúpida para que no sea peligrosa el Ministerio ha solicitado a la Audiencia Nacional la intervención de la entidad por varios incumplimientos legales en el programa Los muchos libros hemos hablado esta noche con Antón Reixa el músico gallego dice que en los catorce meses que estuvo al frente de la SGAE detectó y denunció las irregularidades que han dado lugar al procedimiento judicial contra la entidad

Voz 0214 04:30 pues que cambiar todo lo desde luego hay que defender la propiedad intelectual pero con con la filosofía de que debe ser debe ser el sostenimiento de la creación independiente ir sostenimiento de los creadores independientes pero no no no se co co cómo se debe organizar el organismo que no debe recaudar no existe otro organismo más que la SGAE para la aplicación de la ley depende de una de una entidad