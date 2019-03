Escucha las noticias de las 06:00 (09/03/2019)

aquí en Galicia ha sido otro ocho el histórico más de cien mil personas se han sumado a la protesta en Vigo ciudades como A Coruña Ferrol se han visto desbordadas en la emblemática Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela ha finalizado una multitudinaria manifestación una auténtica marea violeta inundado las principales ciudades gallegas y da un impulso aquellas mujeres que llevan décadas en la lucha feminista

la espectacular Chao me María cuando y cincuenta y pico años ver a toda esta en te ves emocionarme

después de buenas pues es de otro fue el ocho de marzo del año pasado la verdad es que eso ya lo que estamos viendo es que ya no lo para nadie

Voz 4

01:35

yo no digo que todas las mujeres feministas por todos los hombres grandes yo lo que digo es que existe un feminismo que no es el dogmático que Nos anticapitalista que nosotros el voto eligieron ida agua podemos Bolshói yo creo ha sido de nuevo una jornada de de ejemplo democrático el mejor ejemplo democrático y además un ejemplo al mundo entero no