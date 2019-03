yo en el mediodía de ayer en el domicilio el hombre mató a la mujer con una escopeta de caza fueron los vecinos del edificio los que avisaron a la Policía al escuchar dos tiros cuando los agentes entraron a la vivienda encontraron los cuerpos de ambos el hombre que se suicidó posteriormente no tenía antecedentes por violencia de género Celia Mayer ex concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid

hemos mirado también nuestra grasa dados para ver si previamente existían denuncias o algún tipo de de indicador que los alertara sobre la presencia relación de violencia en esta pareja y no hemos encontrado nada por tanto no había antecedentes

presentada por violencia machista en lo que llevamos de año aquí en la Comunidad de Madrid recuerden que cero dieciséis es el teléfono contra el maltrato no deja huella en la factura pero hay que borrarlo de la lista de llamadas en Fuenlabrada finalmente se paralizaba también el desahucio de una mujer en este caso de ella y de sus dos hijos menores de ocho y doce años había una importante presencia de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca pero finalmente la comisión judicial no se presentó en Madrid su David Callejo

Voz 10

03:25

la fecha no podía ser más significativa para desalojar a una mujer joven madre de dos niños de ocho y doce años y que según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es el ejemplo paradigmático de la desigualdad y la pobreza que sufren especialmente las mujeres pero finalmente no se ha producido ese desalojo precisamente por la huelga feminista de este ocho de marzo y aunque no ha sido un argumento judicial ni sí era humanitario social el lanzamiento no sea llevado a cabo porque la comisión judicial estaba de huelga de esta forma se aplaza sin fecha el desalojo por lo que la plataforma seguirán en el juzgado número dos de Fuenlabrada reclamando que se busque una alternativa habitacional que en todo caso no se eche de su casa a la afectada Laura al menos hasta que los niños terminen el colegio en verano