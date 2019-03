Escucha las noticias de las 09:00 (09/03/2019)

cero Inés Arrimadas que dónde están aquellos que que son un partido fundamental en este en este país y que sin embargo no es están con la mayoría social que nos hacen una a las mujeres

no queremos que se discrimine por cómo piensan unas mujer esa mujer tiene que ser sentir y querer sobre lo que quiera yo creo que

Voz 3

00:43

un ejemplo al mundo entero no yo no digo que todas las mujeres todos los hombres grandes yo lo que digo es que existe un feminismo que no es el dogma ático Nos anticapitalista que nacer el voto a Izquierda Unida agua podemos Bolshoi