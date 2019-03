Escucha las noticias de las 14:00 (09/03/2019)

Voz 1827

00:22

los buenas tardes un pacto de gobierno entre Partido Socialista Partido Popular Ciudadanos para no depender de la ultraderecha ni de los independentistas Ésta es la última idea instalada en la vida política española y que ha plasmado en una carta al candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona carta que el ex primer ministro francés Manuel Valls ha enviado ya a los líderes de los tres partidos que de momento no tiene respuesta de respuesta por parte de ninguno de ellos Javier Carrera buenas tardes