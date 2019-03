Escucha las noticias de las 04:00 (10/03/2019)

no bueno insistió no mientras pide paciencia a los venezolanos se han generado protestas estancas de calle exigiendo la restitución del servicio

en nuestro país en la precampaña electoral el candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls ha propuesto este sábado a los líderes del PSOE Partido Popular y Ciudadanos un acuerdo de gobierno que no dependa de es uno de los independentistas dice Valls que hay que huir de la política de bloques Javier Carrera una idea que Balza ya había apuntado en otras ocasiones pero que abro traslada directamente a Sánchez casado y Rivera a los que apela como hombres de Estado dice para garantizar un gobierno sin condicionamientos de formaciones políticas ajenas al orden constitucional un texto en el que el ex primer ministro francés asegura que España corre el riesgo de sufrir una crisis constitucional que sería un terreno abonado dice para los desencantados con el sistema democrático en ese sentido Valls critica el acuerdo que hizo posible el Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía con el apoyo de Vox asegurando que supuso una cesión significativa a la derecha radical pero acusan también al PSOE de falta de responsabilidad Valls reitera además que si estas fuerzas políticas anteponen lo mucho que les une a sus diferencias concretas el país en su conjunto dará un gran paso en Pontevedra el joven que en diciembre de dos mil quince golpeó al entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha agredido al coordinador de Vox en esta localidad Radio Galicia Luis Pardo

sucedió esta mañana la mesa informativa que Vox instaló en la plaza de Abastos de Pontevedra que contaba con protección policial tras un primer enfrentamiento verbal y después de que un grupo de jóvenes lanzase petardos contra ellos el coordinador local de Vox Juan Manuel Rosales salió a repartir panfletos más allá del círculo de seguridad siempre según la versión de la formación de extrema derecha cinco tíos siguieron a Rosa les un callejón y allí le partieron la cara la supuesta víctima guardia civil retirado presenta un ojo morado y cortes en mejillas y labios cuando fue a poner la denuncia coincidió en comisaría con el presunto agresor que acudía a contar que lo había hecho él Se trata de Andrés conocido como Capi el mismo que en diciembre de dos mil quince propinó un puñetazo en la cara a Mariano Rajoy durante un paseo electoral por la ciudad con aquel golpe Capi pariente lejano de la mujer de Rajoy y que entonces tenía diecisiete años fue internado durante dos en un centro de menores hoy no ha sido detenido

