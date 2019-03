otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos Bonsu el dato de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los en juegos once punto es hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldo lazo del fin de semana disfrutan el día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión según

síguenos también en Cadena Ser punto com Nuestra A vivir que son dos días Javier del Pino

qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este domingo de cielos completamente despejado subida de las temperaturas atención porque suben las temperaturas llegaremos hoy a los en este diez de marzo a los veinticuatro grados en buena parte de la comunidad Hernán juegue el Getafe Alcalá o Madrid capital donde de momento y a esta hora el termómetro marca nueve en el centro José Vicente Hernández Pepu Hernández ex en Lozán ahora nacional de baloncesto sesenta y un años la apuesta personal de Pedro Sánchez será el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid no ha hecho falta segunda vuelta en las primarias porque ha recibido el apoyo del sesenta y cuatro por ciento de los militantes socialistas que ayer con su voto decidían que fuera él Carolina Gómez buenos días

buenos días no hará falta una segunda vuelta a Pepu Hernández ya es el candidato del PSOE para enfrentarse con Manuela Carmena en la capital

yo creo que el juego está en el Partido Socialista en sobre todo en eso en la capacidad que tiene el Partido Socialista de jugar en equipo de verdad no es una frase es que lo siento así lo percibo así

tenemos que ser capaces de llegar directamente al resto de los ciudadanos no oí en este sentido la potencia la unidad del Partido Socialista la fuerza que debemos de tener interna grande también importante para poder transmitir creo que se va a hacer imprescindible

Vitoria es también la victoria de Pedro Sánchez que había apostado personalmente por el tras recibir la negativa de otros candidatos como Marlaska o Rubalcaba el ex seleccionador de baloncesto tiene el reto ahora de levantar a un partido que no gobierna la capital de España desde la época de Barranco y al que algunas encuestas sitúan en quinta posición

gracias Carolina algunos datos que tener en cuenta en estas primarias sólo la mitad de los afiliados con derecho a voto con derecho a decidir lo hicieron sólo la mitad Pepu Hernández conseguía el sesenta y cuatro por ciento de los apoyos frente al veintidós del ex alcalde de Fuenlabrada Manuel de la Rocha o el trece por ciento del concejal madrileño Chema Dávila en poco más de dos meses por delante once semanas para ser más concretos hasta el veintiséis de mayo cuando se celebrarán esas elecciones autonómicas y municipales y en este tiempo seguro que se hablará y mucho entre otros de la vivienda aquí en Madrid del precio de la vivienda atención al dato que les contamos los cambios de uso de locales comerciales a viviendas se disparan especialmente en los distritos de Centro Carabanchel Ciudad Lineal o Arganzuela en dos mil diecisiete el último año del que el Ayuntamiento tiene datos completos se dio el visto bueno para convertir un total de quinientos quince locales comerciales en vivienda un sesenta y dos por ciento más que el año anterior pero un ciento setenta y ocho por ciento más si se compara con los dos años anteriores José ha comprado local de setenta metros cuadrados muy cerca de Plaza Elíptica Borja Collado Nuria Peña de la empresa licencia de actividades Le han gestionado ese cambio de uso de local a vivienda Ilie harán la reforma

Voz 5

04:23

pero la oficina de de transporte cuántos metros pues engañado unos setenta metros setenta metros para gustar al que puedan acceder e tire la independencia que lo diré que pasa por el patio de vecinos mucho más asequible de esta forma que que en un piso los pisos ya que están poniendo ya imposible no es un bajo tira una ventaja y algún inconveniente por supuesto el tiempo por ejemplo del de la seguridad no te da estas aquí está como más vendido entre comillas no