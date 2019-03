Escucha las noticias de las 04:00 (11/03/2019)

Voz 0137

00:48

de vuelta en España un grupo de veinticinco encapuchados han atacado este fin de semana un centro de menores extranjeros no acompañados en Castelldefels los asaltantes rompieron mobiliario y tiraron piedras a las personas que había dentro de la albergue un menor ha sido hospitalizado hay dos educadores han sufrido lesiones de carácter leve el Gubern ha dicho que se va a personar como acusación particular en la causa y que denunciará lo sucedido al fiscal en delitos de discriminación y una apunten la electoral esta noche hemos sabido que la CUP ha decidido no presentarse a las elecciones generales del veintiocho de abril los anticapitalistas catalanes consideran que no se dan las condiciones adecuadas para una candidatura rupturista de momento es todo más información en una hora y en Cadena Ser punto com