Escucha las noticias de las 07:00 (11/03/2019)

bueno buenos días la semana que empieza hoy dejará definida la campaña electoral para las generales en España hoy la Junta Electoral va a estudiar si suspende las ruedas de prensa del Gobierno tras el Consejo de Ministros algo que no ha ocurrido en toda la historia de la democracia española lo ha pedido el PP qué quiere que la Junta suspenda esas ruedas si incluyen el anuncio de medidas electoralistas que es como considera el Partido Popular los decretos ley que aprobado y que pretende seguir aprobando el Gobierno también Ciudadanos pidió a la Junta que recuerda al Ejecutivo que no puede utilizar el Consejo de Ministros para presumir de sus logros ni tampoco para criticar a la oposición el organismo la Junta va a analizar hoy los dos recursos y hoy también la Comisión de Garantías y valores de Ciudadanos tiene que pronunciarse sobre si hubo más votos que votantes en las primarias de Castilla y León que ganó la candidata de Rivera Silvia Clemente militante del PP hasta hace quince días su contrincante el diputado naranja Francisco Igea dice que ha habido anomalías en el acta de votación a la que ha tenido acceso la Cadena SER se contabilizaron ochenta y un votos más que la suma de los votos obtenidos por los tres candidatos Ciudadanos un partido de nunca se escuchó he oído interno plenamente incorporado ya a la batalla de las listas que se ven en todos los demás una anécdota lo de Ciudadanos comparado con esto que les cuento ahora sobre listas también los partidarios del enfrentamiento se imponen a los el diálogo en las candidaturas de los pos convergentes puso Mong se impone asimismo ya los suyos Él será cabeza de lista para las europeas creen Calama maneras que hay hay una figura Europa lleguen las generales recaen todos los moderados partidarios de algún tipo de pacto en algún momento con el Gobierno central es lunes once de marzo y a las doce del medio día el Ayuntamiento de Madrid ha convocado en la Puerta del Sol un minuto de silencio por la mujer de sesenta y dos años asesinada presuntamente por su pareja el viernes ella fue la primera de las tres mujeres víctimas mortales de la violencia de género de este fin de semana la última en Valga Pontevedra la penúltima en Estepona en Málaga en ninguno de los casos había denuncias previas lo que provocaba la siguiente reflexión de la consejera andaluza de Igualdad Rocío Ruiz realmente preocupante

Voz 2

02:49

que no haya habido denuncias previas quiere decir que algo falla fallen algo muy importante en los sistemas en el protocolo no estamos llegando a las mujeres las mujeres no denuncian sino denuncia no podemos ayudarla tendremos articular otra forma hay otros recursos me conseguiría lo vamos a analizar y estudiar