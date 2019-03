íbamos once

buenos días y entre estos ocho condenados por el once de marzo están en la cárcel los autores materiales de los atentados quiénes tienen previsto salir de la cárcel en el año dos mil cuarenta y cuatro son Jamal Zougam que está cumpliendo prisión en la cárcel de Teixeiro en Coruña Otman el ni que está en A Lama en Pontevedra José Emilio Suárez Trashorras que fue condenado prácticamente a la pena exima como cooperador necesario los dos primeros fueron condenados a más de cuarenta mil años Suárez Trashorras a casi treinta y cinco mil años aunque sólo cumplirán cuarenta que es lo máximo que permite la ley española en junio de este año se va a producir la excarcelación de otro de los condenados es Hassan el Haski ya en el año dos mil veintidós van a ser excarcelados otros tres pesos más Rachid Aglif Mohamed Bouharrat y Antonio Toro condenados a ocho doce y cuatro años de cárcel respectivamente un año más tarde saldrá de quien escapó del cerco policial de Leganés donde se suicidaron los siete terroristas de la masa

Hernández el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid ha asegurado en la SER que primará a luchar contra la desigualdad y crear vivienda pública de alquiler asegura que aún está formando su equipo en el que no descarta integrar a concejales actuales del PSOE él

este lunes comienza el juicio contra el ex alcalde de Guadarrama que también fue alcalde de Las Rozas y consejero de la Comunidad de Madrid por el PP José Ignacio Fernández Rubio denunciado por presunta prevaricación por la permuta de unos terrenos en el centro de esta localidad cuyo dueño no recibió compensación del ayuntamiento

ndez el grupo denunciante emprendió acciones porque al parecer permutar un el uso de una parcela de su propiedad de casi diez mil metros cuadrados a cambio de dos terrenos del Ayuntamiento en el polígono según fuentes cercanas a la acusación en dos mil seis cuando se firmó el contrato no estaría constituida la Empresa Municipal de la Vivienda por lo que dicen ni usan la parcela inicial ni las de la permuta además de la inhabilitación para cargo público piden una indemnización de nueve coma dos millones de euros por las cláusulas del contrato por lucro cesante por la cantidad que afirman gastaron en a condición en el suelo por su parte del ex alcalde Fernández Rubio asegura estar tranquilo pero hubo otros archivo

si una también hoy comienza el juicio contra el que fuera alcalde de Cobeña de Izquierda Unida Eugenio González Moyá y el ex jefe de la Policía Local de este municipio Sergio Caparrós por un delito de coacciones a varios agentes que denunciaron que no se tramitaban y se retiraban multas de aparcamiento la Fiscalía pide dos años y medio de prisión para cada uno de ellos y una cosa más la justicia está investigando al gobierno municipal de Móstoles por supuestos delitos de falsedad documental prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos según publica hoy el diario El Mundo el juzgado número cinco de Móstoles ha remitido un oficio al Ayuntamiento de esta localidad un oficio de diligencias previas por supuestas irregularidades en varias contrataciones que hicieron en los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete fuentes municipales aseguran a la SER que es habitual que se recabe información sobre este tipo de contratos menores llevamos a las ocho con once grados ahora mismo en el centro de Madrid