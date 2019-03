Las noticias de Asturias, 10:03 (11/03/2019)

Voz 3

01:11

al al me lo que es la la mesa técnica con el Ministerio Ibope y esperamos que el Ministerio de voz pues que mañana cumple con su para no fuera dijo ante unas neumonías presente intensivas no el borrador nosotros ya hemos hecho el primer día intentemos que para caer en verso para plantar Alves llegaría no puede pasar el carro es buenísimo con lo cual primero Estatuto pese a esa sea competitivo y luego ya veremos impresores