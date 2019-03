Las noticias de Canarias, 09:03 (11/03/2019)

Voz 2

00:37

te haré lo que me diga el secretario general de mi partido la Ejecutiva hay lo que diga el Comite el Comité regional yo siempre he dicho que hay que estar aquí con el dorsal que te toque el uno el uno el dos el dos el tres tres he ido siempre donde me han colocado ahí donde dos años compañero quizás por eso también recibo ese cariño que da igual el puesto aunque me coloqué siempre intento dar