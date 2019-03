Escucha las noticias de las 10:00 (11/03/2019)

Dani Martín buenos días buenos días Pepa si lo en un comunicado en el que confirma que la ex vicepresidenta va a ser socia del área mercantil del bufete también miembro de su consejo de administración a acordonar a coordinar un equipo multidisciplinar de expertos en asesorar a empresas sobre todo dice el despacho en temas relacionados con el cumplimiento normativo y también con la gestión de riesgos esto es lo último por lo demás el presidente Pedro Sánchez ha precedido hace unos minutos el acto de homenaje a las víctimas de los atentados del once de marzo en la Puerta del Sol una ofrenda floral en la placa que lo recuerdan ese lugar han sido el primer evento de este día que va a tener más actos en unos minutos en Atocha y después en el parque del Retiro en Sol está Virginia Sarmiento buenos días

qué tal buenos días hasta siete actos de homenaje tan previstos a lo largo de toda la jornada del que ha sido el primero las campanas de la Puerta del Sol y la actuación de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid interpretando in memoriam 11M han roto el silencio de políticos y víctimas y además ciudadanos anónimos que también Sánchez acercado hasta aquí tras el acuerdo en la calle junto a la placa de agradecimiento al pueblo de Madrid ha habido un desayuno en la Real Casa de Correos sede del Gobierno regional el presidente del Gobierno se ha marchado ya no ha hecho declaraciones Vicent las SAS esta tarde en el acto convocado por el Gobierno nacional siguen hablado representantes municipales y autonómicos todos ellos coinciden en la necesidad de unificar un gran acto conjunto de homenaje a las víctimas el siguiente acto en la agenda es como decías el próximo a las diez y media de natos

Voz 1645

01:33

acaba de reanudarse también el juicio del proceso independentista sigue respondiendo Manuel Castellví ex jefe de Información de los Mossos d'Esquadra quién acaba de decir que uno de los acusados ex conseller Joaquim Forn no dio ninguna orden a los Mossos en relación con el operativo del uno de octubre vamos al Supremo Alberto Pozas buenas