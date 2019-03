el disco está expedientado cuidado disco está expedientado Bale está aislado Ramos está enfrentado a Florentino Marcelo estás señalado Solari está en precario pues bueno cuéntenos cuenten es que no queda es que ojo perdona y quedan dos meses Toni Tom que al Madrid no le queda nada

pero yo Sergio ha venido vestido de bombero pero si es que lo que tenemos que hacer es apagarlo en una exclusiva Jordi que los jugadores que se han borrado hizo un borrado no es una exclusiva que Cristiano no está es una evidencia

Voz 0985

03:22

sí pero no estaba el Barça para tampoco estaba en Roma el año pasado no te ya te explica lo de las barbas eh vamos las minas que no te va ni te quedas atascado tomado totalmente no te quedan Aranibar más Ny greña exótico