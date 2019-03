Las noticias de Canarias, 10:03 (11/03/2019)

el Archipiélago durante este dos mil diecinueve no creará pero tampoco destruirá empleo es lo que aseguran desde Corporación cinco tras prever un freno en el crecimiento del producto interior bruto en las Islas para este año será un punto menos que en dos mil dieciocho Pese a ello José Alberto León ha explicado que Canarias ha ido consolidando sus estructuras económicas y severa en este ejercicio

Voz 2

00:25

nosotros creemos que no se va a crear si es verdad que haya cambiado algo antes con un menos de un dos por ciento se destruía empleo realmente nosotros prevemos ahora que con un uno coma dos no se creará de hecho según nuestra estimación es de no ser por la por la introducción del Salario Mínimo probablemente incluso se crearía algo de empleo es que la la reforma laboral que se realizó en el dos mil doce introducido algo de flexibilidad y entonces ahora se crea empleo con mucha menos creando con creación