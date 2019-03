Las noticias de Asturias, 11:03 (11/03/2019)

la Federación Socialista Asturiana reunió a partir de la una de la tarde a su Comisión de Listas pendiente de decidir sobre las propuestas de las agrupaciones locales para la candidatura autonómica a la junta general el partido y ha anunciado que esta tarde y en el transcurso de una reunión extraordinaria de su Comité Autonómico el Secretario general Adrián Barbón va a proponer formalmente a la actual presidenta de Cruz Roja de Asturias Celia fue Méndez como su número dos en la circunscripción central respecto al resto de la lista a las quinielas dan por seguro un puesto de salida para la actual consejera de Hacienda Dolores Carcedo un puesto igualmente relevante para el titular de Infraestructuras Fernando Lastra en la junta general la consejera de Servicios Sociales Pilar Varela acaba de explicar que los solicitantes de una plaza en una residencia de Lera no tienen que esperar actualmente sino manifiestan preferencia por un centro específico era su respuesta al diputado del PP Matías Feito que ha vuelto a reprocharle la gestión de las listas de espera en este organismo sostiene Feito que hay ciudadanos sin plaza mientras más de una residencia tiene plantas vacías e incluso cerradas

Voz 1171

01:00

mientras sigue aumentando la lista de espera mientras siguen conocer con cercando ustedes plazas en residencias privadas cómo es posible que no estén a pleno rendimiento infraestructuras vitales verdadero proyecto sería haber gestionado adecuadamente legalmente honestamente él era lo que ustedes no han querido o no ha sabido hacer