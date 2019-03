Pregón Semana Santa Granada 2019 - Álvaro Barea

Voz 1 00:00 ilustró Exigimos señor Vicario

Voz 2 00:02 excelentísimo señor alcalde de la ciudad de Granada

Voz 1 00:05 excelentísimo señor Teniente General Jefe del malvado ilustró hicimos señor presidente de la Audiencia Provincial ilustró somos señor delegado de Cultura y Fomento de la Junta de Andalucía señor diputado provincial de Turismo señor presidente de la Real Federación de Hermandades y Cofradías

Voz 2 00:24 Queridos Jesús

Voz 1 00:27 desde el teatro Isabel la Católica tendríamos todos un afectuoso saludo y te deseamos una pronta recuperación para que esté en perfectas condiciones de recibir a un nuevo Domingo de Ramos señor vicepresidente junta de gobierno de la Real Federación de Hermandades y Cofradías señoras señoras hermanos mayores señoras señores integrante de las juntas de gobierno de nuestras cofradías queridos si apreciar a los cofrades de la ciudad de Granada

Voz 3 01:10 a todos quienes tuvieron en su mano apostar por miedo o decidir que yo hoy

Voz 1 01:15 era el alto honor de pregonar la Semana Santa de Granada a todos aquellos que en años anteriores

Voz 3 01:21 propusieron

Voz 1 01:22 ya a todos aquellos que durante todo este tiempo me han demostrado tanta adhesión y cariño tanto respeto y tanta alegría

Voz 2 01:30 muchísimas gracias

Voz 1 01:33 la Semana Santa tiene un alto componente

Voz 2 01:36 belleza y hoy en el Teatro Municipal se presenta especial

Voz 1 01:42 eso gracias a la contribución plástica de mi cuatro hermandades a ellas quiero dar las gracias por la cesión de imágenes y atributos que la representación personificada son los cuatro periodistas que han tenido el pregón

Voz 2 01:54 Miguel González por parte del silencio

Voz 1 01:56 Víctor Hidalgo por parte de la Santa Cena Santiago Delgado por parte de la esperanza y Antonio Ibrahim pero por partes

Voz 2 02:03 Agustín mil gracias por vuestra disposición por vuestro cariño vuestro buen gusto que a la vista está es enorme

Voz 1 02:15 mi querido Antonio Cambil presentador de este pregonero que mejor cosa puedo decir Tello que hacéis grande tangible vivir era la palabra

Voz 2 02:25 gracias por tanto gracias por todo

Voz 5 02:38 el enfermos a Granada te llevamos tatuada en la piel

Voz 3 02:44 prendida en el acento y abrazada en la nostalgia saturan los sentido de Tous orgullosos hijos y de cualquier visitante que venga a quedarse prendado de Tito al amanecer invernal cuando el blanquecino sol si bate en duelo sobre la sierra con la humedad de los valles iba consiguiendo levantar la niebla con la misma dulzura que la el el señor levantó a Lázaro duelo cuando la jornada laboral agota sus horas y retornar a casa convirtiendo las carreteras secundarias en reguero de nerviosa luciérnagas yo tengo un hijo tan con los pueblos del Área Metropolitana miles de hijos suyos en la mirada en los árboles anaranjados de la Alhambra

Voz 5 03:26 hay dos silenciosamente que en la hermosa Granada

Voz 3 03:32 dos cogidos de la mano por las bulliciosos Callejo

Voz 5 03:35 hay sería o abandonados

Voz 3 03:37 echar la veraniega mientras nos acaricia el ente del Darro sus de RAM dos en Plaza Nueva cuando nos asomamos dos al coqueto balcón de la dieta de Carvajal les o los miradores de las churras de San Cristóbal San Miguel

Voz 5 03:54 alto San Nicolás para enumerar de memoria campanarios Albaicín que aún siguen llamando a la obra

Voz 6 04:01 el comandante del cuando jugaron minaretes

Voz 7 04:05 hermosa Granada combinamos junto al pie de la torre de la catedral de Milán

Voz 5 04:11 bajo la atenta mirada el inigualable hotel Palace que ilumina las noches oscuras

Voz 3 04:16 plegarias en en el campo del Príncipe

Voz 5 04:19 en la decadente quietud del inanimado kiosko de música de así salón amparados por el viejo romanticismo poético del barrio de La duquesa buscando la silueta estilizada del Veleta entre las juicio osas salvavidas del Sendín o recorriendo junto a los niños el soleado bulevar de la contribución entre bronce para nada las Chun Bossi aguacate Walesa clavel la pólvora hay más tránsito a tabaco secadero suena a su doble ya flamenco sacro Moon Arregi ella ser actriz tienes el de los árabes

Voz 1 05:08 lejos de la Rayán y los diques a la vista desde el salitre

Voz 3 05:14 allá ya la nieve de Sierra de de la Alpujarra hasta la Vega te mira hemos por dónde

Voz 1 05:19 mira hemos

Voz 5 05:20 a la vista mostró a Granada

Voz 3 05:24 permanece atrapada en la memoria como quiénes ya perdimos como tiene no sonaron cómo no iba a llorar Boabdil pensando que ya nunca más volvería a ver uno iba a desear la mayor Reina que jamás dio la historia descansar en ti para siempre sigue sonando fresca de los aljibes árabes surtidos por la antigua acequia Dane amar con el mismo sabor a libertad

Voz 5 05:49 diré

Voz 8 05:52 sin

Voz 5 05:55 fue una noche de fiesta las muñecas y abrigo del cuello de los relatos de la madrugada

Voz 3 06:00 prepara tu vestido de cielo azul y verde Nirta para presentarte Zalamea era elegante y coqueto

Voz 5 06:06 como sólo tú sabes estar

Voz 3 06:09 precipita de de la ceniza hay predispone el ánimo para un muevo y radiante Domingo de Ramos

Voz 5 06:14 si no existiera el Granada la luz seguiría

Voz 3 06:19 si no existiera Granada el agua sería Buda

Voz 5 06:24 Granada la poesía estarían huérfanos sino exigieran Granada serían a Marcos si no existiera Granada habría que subrayar mis amores

Voz 3 06:43 tu seno no hubiera nacido también el corazón habría elegido tu nombre para hacer mi compañera agradece de forma muy sincera la fortuna de haber sido elegido no soñaba sentirme tan querido pregonando tu pasión cofradía quiera nunca más podría haberme cuestionaron alejarme sentirte distanciada

Voz 5 07:06 mantiene aquí atrapado

Voz 3 07:08 que llevo reflejada en la mirada soy un preso Petit enamorado

Voz 9 07:13 la misiva inmigrante

Voz 1 07:40 la noche del sábado y pasión los cofrades nos acostamos con los mismos nervios de aquella noche de Reyes antiguas en las que la televisión sólo tenía dos canales en

Voz 2 07:50 negro

Voz 3 07:51 eran madrugadas en las que intuíamos sombras

Voz 1 07:53 Corona por el pasillo de casa para amanecer muy temprano con la ilusión brillando en las pupilas buscando los papeles

Voz 2 08:00 el galo

Voz 1 08:01 la hermosa noche de vísperas aún te mirábamos señor como ese niño Jesús de pasión que pasé

Voz 3 08:08 quería cofrade con el entorno de Santa Ana

Voz 1 08:11 cuando vas pregonando con tanta dulzura lo que sí

Voz 2 08:13 cederá poco después cómo podría yo explicarte Granada mío cuánto te quieren despegan los cofrades

Voz 3 08:21 cada domingo de Ramos volvemos a resucitar aquellos niños que fuimos tan rebeldes como inocentes que esperaban con ansiedad a la hora de extrema belleza en la que se abre

Voz 2 08:30 Puerta del primer templo es de ese momento las palmas blancas

Voz 3 08:35 las túnicas azules y la marejada de color Nos cautivan las retinas

Voz 2 08:38 las

Voz 3 08:39 Nos van llevando y trayendo en unirse cesan

Voz 1 08:42 ante oleaje de sensaciones que no irán

Voz 3 08:44 pintando el alma de fiesta

Voz 2 08:47 asistimos a la narración de un drama así pero en Andalucía lo vestimos de fiesta

Voz 3 08:53 el cofrade de espera Granada agazapado bajo el cobertizo de la calle Gloria frente al San Pedro para ver pasar la elegancia isabelino bajo palio de la Virgen de los

Voz 2 09:02 ella es

Voz 1 09:03 cuando Duna el Bajo Albaicín para llevar a Granada su recogido dolor

Voz 3 09:08 esperan la Angostura serpenteante de Varela para ver llegar el dorado resplandor inigualable del palio del rosario iluminando las fachadas haciendo tangible la letanía que nombra a María como casa amigo te espera bajo los balcones de Santiago para descargar con todo el sentimiento del Realejo una borrasca de pétalos sobre la dulce tristeza de la amargura que espera junto a la Farola de forja de la Carrera de la Virgen anhelando ver cómo esquiva los árboles esa cruz del Cristo de la Lanzada en cuyo

Voz 1 09:40 Estados están apresadas Todas las almas de quienes amamos

Voz 2 09:43 si este año no ha dejado

Voz 3 09:46 el cofrade de espera a Granada en la anchura de la avenida de Aguilar desangrada de túnica burdeos acompañando a su Virgen de la Luz ella en la luz que los guía desde la hondura del Zaidín para que no abandonen jamás ese largo sendero que han de recorrer los quedan testigos la Unió de su fe en este mundo la descreimiento te sigue esperando en la aparentemente imposible Double estructura de los grifo de San José cuando lo original y Ximo misterio de Jesús del Perdón va ejemplarizante con su mansedumbre a nuestro pueblo

Voz 1 10:18 caminando poco a poco al son de las palabras sin llegar nunca a rozar la cal de aquella Sam

Voz 2 10:24 igual para bebés

Voz 1 10:26 espera la improvisada tribuna si acreditaciones que en la placita de Sanma

Voz 3 10:29 días para escuchar el armonioso que hicimos de la Agrupación de Ghana de la ciudad tocando Leo

Voz 2 10:35 invita a estrellas al dulce hicimos señor de la paciencia espera la Angostura de concepción de Zafra

Voz 3 10:41 para ver obrar el milagro al poquito

Voz 2 10:44 muchas su regreso debería ser encuadernado como un libro de poesía

Voz 3 10:50 espera también el cofrade Granada en la Plaza del Humilladero cuando la brisa susurra con maldad entre la galería quemada por amor de la Virgen de la sala

Voz 2 10:59 on

Voz 3 11:00 ese palio ancho que camina con la misma valentía que tienen los que saben que ya no tienen

Voz 2 11:05 nada que perder

Voz 1 11:07 ese palio cuyos respiro acaricia

Voz 3 11:09 dos por continuas peticiones de salud

Voz 2 11:12 desde que abandona los dominios de Don Bosco siempre te espera el cofrade Granada

Voz 1 11:18 qué esperamos todo el año en nuestras tertulias de barra después del sinfín de actos cofrades que los copan el calendario porque a las cofradías no consisten solares

Voz 2 11:27 de imponerse un capirote un día al año

Voz 1 11:30 en esas infinitas charlas de bar

Voz 3 11:32 es para estirar las horas de conversación entre amigos al calor de lo que nos une en las chico ta en el sótano

Voz 2 11:38 la cofradía quiera o en nuestro querido bar León de la calle pan donde con proverbial ingenio provoca más a Joaquín pidiéndole que no les ponga patatal San Jacobo ensalada al flamenco o el triunfo básico no lleve que eso Higuaín menuda Joaquín

Voz 1 11:56 que lleva más madrugada lugar toca el tambor del silencio

Voz 3 12:00 no mira por encima de las gafas diciendo es que anotan hay casa el cofrade con la sabiduría que lo que hurga el tiempo sabe esperar de una forma que muy pocos pueden llegar a comprender dos buenos ejemplos de lo que hemos sido esperamos Granada

Voz 2 12:17 son las hermandades de La Lanzada deja su despoje después de cuarenta años de mucha bicis

Voz 1 12:25 tú de esa incertidumbres de idas B

Voz 2 12:27 heridas y exilios después de mucha paciencia esfuerzo y cariño

Voz 3 12:32 por fin podemos felicitarnos todos los cofrades de Granada diciéndonos a los hermanos de la Lanzada que nos sentimos tremendamente contento de los protagonistas

Voz 1 12:42 año del cartel oficial y que tenéis un coraje un orgullo una casa una constancia y una dignidad tan grandes como vuestra puerta pero la mayor espera fue la de María

Voz 2 13:11 ya

Voz 1 13:12 María fue es y será siempre todo un ejemplo de negación

Voz 2 13:15 en en su infinita espera siempre al pie de la Cruz sin querer dejar sólo Jesús con cuánta tristeza se quedaba año tras año la Santísima Virgen en su parroquia de San Emilio viendo marchar a su hijo para que cada Domingo de Ramos los despojado de sus vestiduras ningún padre ninguna Madrid están preparados para ver marcha dar al fruto de sus entrañas debe ser el dolor más intenso que un ser humano podrá experimentar jamás

Voz 1 13:42 por eso y por tanto tiempo esperando y por tanta despedida injusto

Voz 2 13:46 estas ya era hora de hacerte justicia madre nuestra no aspiraba el Romero que el paso matizaba escuchabas al rumano sí Irineo increpaba

Voz 3 13:58 no observaban la tristeza de esa María de Mc da a la que acompañaba a tu hijo profusamente

Voz 1 14:03 en Collada

Voz 3 14:05 no contemplaban la cera de sacramental tintadas iluminando su rostro de inspiración Cartuja una sola lloraba silente veinte viendo cómo se marchaba como lo llevaban preso de una injusticia mundana su la quedabas en casa solita ahí desconsolada todos se iban con Cristo sólo Sanjuán se quedaba solo llevaban sus hijos despojado de falacias con el partos en los impactos viniendo túnicas blancas escuchaban las cornetas sentías cómo lloraban acuchillando el silencio de Tussauds me da forzada como un relevante Serrano noche del una clara como si fueran vencejos trinan da al romper el alba veinte años de cadenas veinte años que ya acaban veinte años de clausura sin poder ver esa cara inundó hasta por el llanto por las flores tras minada a Bani cada por brisas de bambalinas abordada cresta querían tumorales diseño de filigranas bíblico paso de palio de barro encima planta

Voz 1 15:08 virgin llena de hermosura por Bigas

Voz 3 15:11 nada de cordobesa facturas declaró

Voz 1 15:13 Keith y Mc Tampa se rompieron

Voz 3 15:16 los relojes la eternidad no sea larga el amor venció a las horas el infinito sea alcanza María del Dulce Nombre tu larga espera ya cava se terminó todo condenan ahora desespera Granada

Voz 2 15:53 los cofrades en el fondo somos como niños

Voz 1 15:56 pero con el paso del tiempo la madurez provoca que también vayamos albergando dudas

Voz 2 16:02 por qué te rezamos o Cristo en madera

Voz 1 16:06 porque tú agónico semblante tu material perecedero que nos vemos obligados a restaurar cierto tiempo

Voz 2 16:11 porque las imágenes de nuestras cofradías son de madera la Iglesia es como un árbol

Voz 3 16:18 tiene como truncó la fe ciega robusta certezas

Voz 1 16:21 basada en la existencia de Dios

Voz 3 16:23 y adquiere vida en comunidades de diversa índole

Voz 1 16:25 que a modo de ramas nutridas por la savia del amor

Voz 3 16:28 crecen y se llenan de hojas de nueva no era de extrañar que artísticamente tuviera que ser de Leño la materia prima de nuestras imágenes tronco del que todos se origina del que brota la ratificadas fe de un pueblo que les reza embelesados

Voz 2 16:43 cuando temeroso del destino suda sangre arrodillados su oración en el Huerto cuando atraviesa al compás de San Jerónimo descendido de su Bruce entre los lamentos de las chicas o cuando su rodilla en el Zaidín cada Lunes Santo

Voz 1 16:58 el señor del trabajo es ese Leño bendito

Voz 3 17:01 lo que siendo reo de muerte va enseñando la di

Voz 2 17:04 la injusticia de la vida Leño tenía que el origen

Voz 3 17:08 de toda esta locura nuestra para que aquella naturaleza viva que puebla la faz de la tierra sea capaz de transformarse en la impresionante natural

Voz 1 17:16 está muerta que reina sobre Rosa hiedra cardos las negras por San Antón

Voz 2 17:22 el Santo crucifijos de San Agustín

Voz 1 17:25 madera tenía que ser para que quienes lo llevan

Voz 3 17:28 costalero de las calles más impasible se sientan así

Voz 2 17:31 tías viva de Dios

Voz 1 17:33 Nuestros Cristo tenían que ser de madera para que las

Voz 3 17:37 la del tiempo permanezcan marcadas a fuego en el rostro oscureciendo su semblante

Voz 2 17:42 pero del sepulcro de cara

Voz 3 17:44 o produciéndole amargura de su escorzo bajo el peso de ese madero revestido de dar hace que recorre

Voz 1 17:50 en Vía Crucis San jugando cada martes

Voz 2 17:52 exacto

Voz 3 17:54 de madera tenían que ser porque la madera se quedan plasmados los besos de los hijos que adoran el drama de su buena muerte

Voz 2 18:00 en la avenida de la Constitución o en la calle Elvira donde con los pierdan volantes

Voz 3 18:06 bendice con suma dulzura a los niños hebreos

Voz 2 18:08 sentado en su borriquillo

Voz 1 18:11 por la calle andas donde el Señor cautivo aún

Voz 2 18:13 solitario en su paso recorre el viejo barrio del boquerón bajo el sutil sin un olivo

Voz 1 18:19 no hay peor cautiverio que el de la soledad

Voz 2 18:21 los aquel remoto distante y estilizado Cristo

Voz 3 18:26 pintado en los antiguos iconos bizantinos

Voz 1 18:29 presentado en piedra en las viejas catedrales románicas en Honda

Voz 2 18:32 conocía tenía que ser de madera

Voz 3 18:35 para que José temor a modelar a su Cristo crucificado en mil seiscientos ochenta y ocho con

Voz 2 18:39 qué tal emoción que la suya parezca realmente una marfil a Carne trémula carente de vida

Voz 3 18:46 para gays Risueño Le así era unos plazos a las palmas de las manos al señor del consuelo cuya gitana madera vi Bryce en rojo EF año tras año caminando entre unas hogueras que convierten al miedo

Voz 1 18:58 Jueves Santo en otro nuevo milagro del mar

Voz 2 19:01 Puerto la vida se abre paso entre la muerte que siempre aguarda las hecho en Granada el rezo al Hijo de Dios es tan poderoso que se obra el milagro de que la piedra se transforme también en madera por eso el cofrade no realiza distinción alguna para solicitarle favores a quién pende de las Bruce ambos crucifijo

Voz 3 19:23 K2 teniendo similar advocación son él mismo padre bondadoso que escucha las plegarias de los granadinos

Voz 2 19:30 es uno más de los milagros de nuestra fe un nuevo milagro seguro surgido las pasiones

Voz 3 19:38 tornó en madera la piedra merced a las oraciones las ofensas olvidaron y brotaron los perdones para que gritos erija redentor de pecadores cuando llega el día

Voz 2 19:47 Ernes santo

Voz 3 19:48 su sangre se cuajan flores y el Realejo es un bendito epicentro de fervores a Yahoo de Mi Granada a contarle su dolores y la piedra no retiene Xuclà Libertadores sobre miles de cabezas que le confían sus amores

Voz 2 20:03 yo he visto ir caminando al señor de los favores necesitábamos tanto ver señor necesitamos tanto tu cercanía que tenías que ser

Voz 1 20:29 Madero porque en sus nudos como nuestra cita

Voz 2 20:31 trizas queda reflejado el tiempo que cada

Voz 3 20:34 cuál va viviendo

Voz 2 20:35 los percances la miseria los errores y las esperanzas

Voz 1 20:39 hay quienes nos acusan con facilidad los cofrades

Voz 3 20:41 desde Idol atrás

Voz 1 20:43 sí porque según dicen restándole a la madera adoramos

Voz 2 20:46 los de oro como el del Antiguo Testamento

Voz 1 20:49 contaba Antonio Machado que todo lo que se ignora

Voz 2 20:54 no señor no

Voz 3 20:57 no hay nada de malo en querer ponerle un rostro al Hijo de Dios

Voz 1 21:00 para familiarizar nos con quién habita en el sagrario nuestras imágenes no son asépticas está con mucha

Voz 3 21:06 estas son imágenes de emocionales ideadas para la cercanía del creyente para rendirle culto a Jesús y a su bendita Madrid a través de sus rostros no hay por tanto nada de malo en querer besar los pies desnudos de un Cristo como quién besa diariamente a quién le dio

Voz 1 21:22 la vida

Voz 3 21:23 ponerle rostro a la fe ayudo acercar la locura

Voz 1 21:26 Diane a familiarizarse la los niños

Voz 3 21:28 a fortalecer el han quiénes están lejos y a convertir la algo más tan por eso desde este atril que hoy ocupo yo siendo la voz de miles de granadinos ir con toda la fuerza que me transmite la fe de mi iglesia heredada de mis mayores pido respeto para nuestra forma de creer sentir y buscar a Dios en lo cotidiano a través de la madera más allá el ideologías políticas asistenciales pido respeto para nuestra Semana Santa proclamando a los cuatro vientos que nuestra forma de vivir la fe a través de las hermandades no daña a nadie y que no somos la atrás no porque absolutamente todos pertenecemos a la cofradía que además hermanos tiene en el mundo

Voz 2 22:10 la Iglesia católica

Voz 1 22:12 las hermandades y cofradías además de sus hermosas imágenes

Voz 3 22:16 bien tienen un amplio transfondo de ayuda social

Voz 1 22:19 están Diana de voluntariado las generosas innecesarias obras asistenciales que tan sólo hay que querer conocer

Voz 2 22:25 para dejar de ignorar al entrar en una

Voz 1 22:28 templo Ibar la lámpara sacramental

Voz 3 22:30 hundidas junto al sagrario yo primero me dirijo hacia él para orar

Voz 2 22:34 ante el señor

Voz 3 22:36 después me acerco también a la capilla rezarla Mi Cristo de madera así a esa bendita madera en la que desde pequeño reconocemos

Voz 1 22:44 sus

Voz 3 22:45 que rezo a quien simboliza esa madera tal y como le rezaba mis abuelos y mis padres y cómo lo hacen mi hermana mis sobrinos indica Cristo se hizo protagonista de la historia del arte para que reposar en el regazo de la Madre de las Angustias la que habitan la carrera para que abrazar al entero siendo el incansable redentor de sus almas el Hijo de Dios quiso hacerse de madera para besar la mirada

Voz 2 23:10 viendo su postrera meditación sentado en una peña antes de su martirio final para que desde pequeños los niños

Voz 3 23:18 granadinos tuvieron en sus una del maternal

Voz 2 23:21 la estampado en su grandísima humildad con el cetro de las manos teñidas que

Voz 3 23:27 ser de madera Adri para que podamos acariciar te estremeció a las almas para que sea contado como uno más de la familia en la apretura de Marquitos de plata que decoran el aparador del salón porque así te rezamos los cofrades vio de todo Consuelo padre de los afligidos Rey nuestro de la madera de madera tenías que ser

Voz 1 23:47 de manera

Voz 2 24:04 el tiempo es a veces un enemigo ya

Voz 1 24:07 es un aliado

Voz 2 24:09 si nuestra infancia cofrade transcurren cúmulo

Voz 1 24:11 sensaciones

Voz 2 24:12 nuestra adolescencia será la que vaya dejando el pulso formativo sentimental y espiritual que es lo que posteriormente llegaremos a ser

Voz 3 24:19 por eso es tan importante que apoyemos a los grupos jóvenes

Voz 1 24:22 de las hermandades y los ayudaremos a crecer toma

Voz 2 24:25 ando responsabilidades seguramente tú como yo tienes una cajita en casa cargada de recuerdos cofrades la mía es una caja metálica de dulces de Navidad en ella conservo media vida haberlo penitencias ella descansan todas juntas mi papeleta de sitio de de que era un niño rubio con el pelo rizado y estos mismos gritos con chocolate cuando se ha derramado ya desde entonces en esa mágica cajitas se comprimen el tiempo y el espacio hay hay muchas noche de Agujetas y dolor de cuello

Voz 1 25:00 a los ensayos costalero de Cuaresma

Voz 2 25:03 traslado del silencio a pleno sol

Voz 1 25:06 muchas horas jugando bajo el clasicismo palio de las maravillas mientras los mayores terminaban de arreglar el paso traía de su floristería viví Rambla los claveles frescos

Voz 2 25:15 los para el calvario del Cristo de la Misericordia ahí están apretada muchas noches mudas

Voz 1 25:22 caminando vestido de monaguillo de la mano de mi padre hacía son

Voz 2 25:25 Pedro cuando morían las madrugadas subiendo por la Calderería hasta San José

Voz 3 25:31 hay tan conservado muchos Domingo de Ramos mandando Izquierdo bajó el misterio de la escena confiando en chico TAS imposible bajo mi señor del amor fraterno ahí están almacenadas muchas entradas de rodillas en Santa tan después de haber repartido esperanza a quienes más les con la tienen

Voz 2 25:49 cerca la necesitan hay está musitó también noche de Rachid de alpargata del Lunes Santo junto al Sagrado protector y ahí en esa cajitas

Voz 3 25:59 son también me sevillanos año de Miércoles Santo en San Bernardo cruzando

Voz 1 26:03 ya de regreso aquel puentes en Río

Voz 2 26:05 en el que todo un barrio espera oscuras el refugio cerró pero en el llanto de su que para que se difumina en el exilio y las penurias cuando me Cristo de la Salud

Voz 3 26:16 cruza el puente bajo la emocionante PETA la del cuerpo de Bom

Voz 2 26:19 meros sede tienen las horas el dolor y la añoranza vivimos presos de nuestra memoria

Voz 3 26:26 por eso no resultan tan terribles algunas enfermedades como la de

Voz 1 26:30 días a Neelie el Alzheimer

Voz 2 26:32 tú como yo tienes esa cajita

Voz 1 26:35 llena de emociones de vivencias de risas y lágrimas

Voz 3 26:38 de memoria de nostalgia de lo que ya nunca

Voz 1 26:41 además volver a pasar

Voz 2 26:43 quizás tengas en ella una vieja estampa captada por los besos un trozo de Pavoni lo a medio consumir

Voz 3 26:49 una rosa cada de la salida extraordinaria

Voz 2 26:52 en Cristo que te dio su capataz

Voz 1 26:55 un alfiler del tocado de la Virgen regalado por su vestidor

Voz 2 26:57 por y un puñado de ojalá las hay en esa cajita se mantienen resucitado del olvido momentos personas sensaciones e incluso casualidades que nos hicieron ser como son dos Emmy cajita está guardado el recuerdo de aquella habitación que Miguel López Escribano tenían su casa llena de dibujos de lo que hoy en día son sin pecado el fan Valín Asia estandarte

Voz 1 27:21 las hermandades

Voz 2 27:22 la gira se conserva la memoria de aquel pequeño cuartilla que Diego Zambrano tenían la entreplanta de su farmacia

Voz 1 27:29 donde se repartían las tarjeta de sitio del silencio en los años ochenta impregnadas por el horror de la tinta de un antiguo

Voz 2 27:36 máquinas remen en mi cajita está una lejana Gemma

Voz 1 27:40 la cena pascual que compartí con mi padre junto a aquella extraordinaria generación de los Martín Iván todos los grupos

Voz 3 27:47 ha dado los olivares sólo Ramiro Carmen

Voz 1 27:50 en la antigua casa de hermandad de la Alhambra cuando él

Voz 2 27:52 fue pregonero y posteriormente realizó la exaltación de María Santísima quién nos iba a decir a nosotros que hoy estaríamos aquí con los términos invertidos tu ahí sentado escuchando yo pregonando nuestra mala Semana Santa veinticinco años hacen ya de tu recordado Pregón papá Mi cajitas están muy cansados pero

Voz 3 28:19 herramienta buscando la Alcazaba Kadima del Alhambra sobre las Tapia del carril de las Tomás es cuando el viernes

Voz 1 28:24 tú despertaba entre los trinos de los gorriones

Voz 2 28:26 de el Mirador de San Nicolás

Voz 1 28:29 no había penitencia más hermosa en el mundo que la llegar allí con las

Voz 2 28:32 muerte viva

Voz 1 28:35 Mi cajitas están las interminables tertulias

Voz 3 28:38 arreglando la Semana Santa con mi jóvenes compañero

Voz 1 28:40 potencias y muchas noches en de la maqueta

Voz 2 28:43 cuando el Boletín Divina Misericordia escribiendo

Voz 1 28:45 para Cenáculo o para que el convento del monaguillo

Voz 2 28:48 en el que se entraba mi además en mi cajita sigue inmortal aquel gesto que hacía mi abuelo Joaquín sobre la foto del Cristo de la Misericordia que tenía colgada en el pasillo de su casa ves que pasar otra vez que la tocaba para besarse el dedo en hay tantas y tantas cosas hermosas que me han hecho ser como soy que sin ellas no entendería la vida por eso es tan importante la memoria porque todos en nuestra cajita conservó

Voz 3 29:18 vamos de alguna u otra manera que el niño que fuimos aquel adolescente que se metió por primera vez bajo los pasos aquel que fue ensayar el primer día con la banda en la que tanto trabajo le costó entrar aquel que se puso por primera vez el capirote o aquella que esperó pacientemente a que su madre le pusiera

Voz 1 29:32 la peina por primera vez para acompañar a su Virgen de mantilla

Voz 2 29:38 cuántos rostros cuantas voces cuánto ni chollo grados cuánta vida hay pensada en esos pequeños recuerdos que conservamos como oro en paño nuestra cajita cofradía ya todos ellos hoy quiero rescatar especialmente una triste visión que tuve rozando la adolescencia y que hizo que cuando un amigo me solicitar ayuda no dudará en ofrecérselo parece que aún estoy viendo el antiguo paso de la cena en un lateral de la plaza de rambla con todo el bellísimo apostolado en un costero la ballesta da la rueda rota allí hubo de quedarse al partirse el mecanismo

Voz 3 30:16 mirando a que la cuadrilla de la Virgen de la Victoria recogieron

Voz 1 30:19 paso de palio en Santo Domingo para volver a rescatar al señor

Voz 2 30:21 porque su abandono aquello se quedó clavado en el alma por eso no dude en hacerme costaleros suyo no quede sin cumplir lo prometido tú

Voz 1 30:33 ayudasen a quién lo consiguiera

Voz 3 30:35 como Iñigo veinticinco primaveras

Voz 1 30:38 el gozo y la dureza resistido

Voz 3 30:40 tú Cenáculo de amor ha conseguido que el com pasa la física venciera para que lo imposible sucediera de valientes tu paso se ha nutrido

Voz 2 30:49 sí

Voz 3 30:49 el Domingo de Ramos tu Granada acude al Realejo para verte

Voz 2 30:53 señor de confianza traicionada sería posible no creerte Dominica dulzura tu mirada yo seré de tu cena eternamente la Semana Santa tiene un perfecto equilibrio entre el gozo y el sufrimiento que tan sólo conocen y entienden que han a la viven de forma activa y la amistad juega un papel fundamental

Voz 1 31:30 en el mundo cofrade pues a veces por amistad

Voz 2 31:32 es como llegamos a las hermandades

Voz 1 31:34 afortunadamente hay tanto donde poder elegir que al tener un amplio círculo de amigos nos ayudará a discernir cuál será la casa donde no

Voz 2 31:43 gran nuestras devociones particulares aquí hay de todo y para todos los gustos y no con nuestra particular formada ser

Voz 3 31:51 el mundo cofrade Granada también pueda llegar a tener

Voz 2 31:53 mucha guasa yo tengo amigos jugar tiple que si hacen literalmente Pedro

Voz 1 32:01 exacto con el enorme disfruta de las cosas

Voz 2 32:04 a insignificante pequeñas son capaces de paladear con un retro gusto exquisito

Voz 3 32:10 detalles tan simples como el chasquido de los dedos

Voz 2 32:13 de un diputado de tramo que avance de los nazarenos o Haditha de consideraba costero que se echan los contraría de Un paso de silencio sin tener que abrir la boca para que los zancos arriesgada distinguen perfectamente la orquídea de

Voz 3 32:46 drove un de la CIM Biden en el friso Dhul respira del un paso de palio ya afrontan cada año la comparativa

Voz 1 32:55 en de las dolorosas como un auténtico drama suelen ser personas impolutas que disfrutan sobremanera la delectación del chismorreo de la Fira cayendo al suelo

Voz 3 33:08 o con el que pitar de los pupilos cuando silba el viento

Voz 2 33:11 intentando apagar

Voz 3 33:14 recuerdo ratos deliciosa debatiendo sobre si es conveniente o no elegir siempre al muñidor entre los más

Voz 2 33:19 triste de la cofradías

Voz 3 33:23 o acerca de si lo diputado de tramo deben o no llevar pinganillo como los enlaces corriendo el riesgo de que la estación de penitencia se convierta mayor de gobierno en algo parecido a tiempo de juego ojo ojo que me temo el segundo tramo en la calle se me está acapara el primero o no no no no no no me tira mucho el paso de palio descolgado mucha Loba nos Atutxa lo que tenemos encima a la hora de salir a la puerta el perdón

Voz 1 33:50 realmente hay charlas de merienda que son más grandes perdía iba por ejemplo cuando se genera alguna vacante en un martillo íbamos a entrar a las posibles opciones acapara

Voz 2 34:03 hay quienes se ponen atacados con estos tema que el encargado de pasar plumero por el rincón del cofrade haremos Vicente

Voz 1 34:29 recuerdo haber escuchado antiguas hermano del silencio allí anécdotas de un regreso a San Nicolás por la Carrera del Darro

Voz 3 34:36 cuando Granada ya se había acostado y la Cofradía volvía a

Voz 1 34:39 que a solas con su Bristol

Voz 2 34:41 a la altura del Bañuelos cuando la luz de la luna

Voz 1 34:44 una

Voz 2 34:45 era el único acompañante un mayor donde sección reparó con gran asombro en que desde la apelada cera un nazareno negro capirote observaba pasar el cortejo con la mano agotando tapillas asombrado por lo que estaba viendo se situó

Voz 1 35:01 sin querer romper su silencio y le hacía con

Voz 2 35:04 Timo gestos para que ese reincorporar a la cofradía pero en serio Nazareno se negaba desde la total oscuridad la

Voz 1 35:16 una y otra vez les requería con gesto

Voz 3 35:18 la guardar las reglas volverá a la serie

Voz 1 35:21 disciplina del silencio pensando que el litro de turno se quería Vidal la dureza al subir todas las cuestas con el padre nazareno hacía aspavientos negativo con su One

Voz 2 35:30 los Blanco

Voz 1 35:33 desesperado ya por la actitud del disidente se acercó a él y con voz firme y severa al espetó un

Voz 2 35:39 vuelva usted inmediatamente al cortejo tiene su tarjeta de sitio algo que contestó en una discreta a media voz enlazar en que son muchas las cofradías tener mucha guasa se

Voz 1 36:12 el caso es que el que no vive al día a día de la semana santa como nosotros no entenderá nada de lo que estoy contando y está bien que así sea porque como refleja un popular dicho el que quiera sabes que se compró un bien uno de los sus mundos cofrades que más disfruta hay sufrimiento comparte simultáneamente es el de la costa malherida yo tengo la suerte de ser costalero a fueron precisamente los amigos quienes me acercaron al mundo de los pasos van ya para veintisiete años ininterrumpidos en los que pongo la salud a disposición de mi fe y tengo que decir que me siento muy

Voz 2 36:45 afortunado

Voz 1 36:46 el mundo de los costaleros es tan complicado para aprender cómo

Voz 2 36:49 sí yo para entrar suele bastar un buen amigo

Voz 3 36:53 lo verdaderamente interesante es que se trata de un universo

Voz 1 36:55 lo que ha evolucionado muchísimo con el tiempo y que nos hace sentir vibrar y potenciar muchas de las cosas positivas que normalmente llevamos dentro la solidaridad el compañerismo la nobleza o la humildad en una cuadrilla de costaleros Se podrán hacer amigos para toda la vida me hace no sólo están para la buena sino también para las malas y en las peores cuando damos verdaderamente gracias a Dios por habernos brindado la oportunidad de pertenecer a una cuadrilla

Voz 2 37:22 en la que SAC real aquel día

Voz 1 37:24 hijo Lima que inventar Alejandro Dumas para los mosqueteros

Voz 2 37:28 uno para todos y todos para uno cuando obtuvo el señor Mas afligido

Voz 1 37:34 en almas ya piadoso de TAM

Voz 3 37:36 de entre todos surgió un elegido que ayudó a aliviar les su condena sin miedo resultar también herido entregó su nobleza un acusado que un terrible castigo había sufrido además

Voz 2 37:48 más de quedarse abandonado sin haber el de siquiera conocido hizo suya la Cruz del Señor

Voz 3 37:54 denunciado no dejó que él se diera por vencido su ejemplo con el tiempo ha perdurado dos mil años después de aquella historia de injusticia

Voz 1 38:03 así Amores verdaderos aún quedan CIR

Voz 3 38:05 Inés con memoria que se ofrecen para ser Hostalet

Voz 2 38:24 hay claras del día que no son suficientes para evitar una noche perpetua el cofrade desde que su padre su madre lo

Voz 1 38:34 sentaran al señor a los pocos días de haber venido al mundo

Voz 2 38:37 pese a las circunstancias su infancia

Voz 1 38:40 fue feliz rodeado de los suyos aunque siempre ha confesado tener pocos amigos con los que poder salir a pasear una tarde cálida

Voz 2 38:46 cabe domingo pero eso nunca ha impedido que sobre la limpia partitura de subido

Voz 3 38:54 fuera escribiendo un aún a las acompasada

Voz 1 38:56 notas de todo aquello que le vuelve loco

Voz 2 38:59 el sonido de una bambalinas en unos varales de orfebrería el aroma de las flores del friso de un palmo la suavidad del terciopelo un helicóptero del faldón Doom paso de Cristo el grupo sonido una

Voz 3 39:11 dente levantar el metálico en todas las cadenas de los sin censar

Voz 1 39:15 que suben y bajan buscando más brío para la

Voz 2 39:18 la el crujido de la madera de los pasos antiguo cuando se fijan con valentía a los costeros o el inconfundible olor a a cera caliente cuando sepamos cada pequeño detalle de esos lo hacen Félix porque a él lo que más le gusta del mundo la sociedad así que como eres tan capita ahí tan Har activos de tu casa

Voz 3 39:40 no hay programa cofrade de radio que nos escucha se que hoy probablemente en estar a su yendo desde la anónimo

Voz 2 39:45 con todo afinado sentido tomar nota de todo lo que puede hacerte feliz

Voz 3 39:50 a ti también te pregona nuestra Semana Santa con la misma

Voz 2 39:53 ilusión con la que es la recibirán los niños

Voz 3 39:56 el anuncio la belleza de lo que está por venir déjame que te describa la inmensa hermosura del más extraordinario marco de fotos que puedas imaginar mientras las maravilla de María se pasean junto al primer puente del Darro convirtiendo el Roma

Voz 2 40:09 anticipo en algo tangible y verdadero

Voz 3 40:12 déjame contarte con esmero la Angostura de aquella balconada que debe sortear cura abajo

Voz 1 40:17 Live au palio del Aurora la tarde del jueves Santo

Voz 3 40:21 y el asombro que nos invade cuando sale a tierra desde el techo de Granada el precio

Voz 1 40:25 eso palio de la estrella tú no sabes lo

Voz 3 40:27 bonita que está María Santísima cuando le

Voz 2 40:30 en la carita por primera vez tú escuchas como la piropear

Voz 3 40:35 más sapito los que esto de orgullo de las gitanas llorando cuando sale del Sagrado Corazón su Virgen del Sacromonte tú más Víctor milagro de cómo el solas

Voz 2 40:46 a través de una cristalera de colores el palio

Voz 1 40:48 de la Encarnación la mañana del Domingo de Ramos cuando la visitábamos en el Sagrario otras niñas tan pura

Voz 3 40:55 tú no sabes cómo se recorta sobre el cielo el perfil de la espía

Voz 1 40:58 la acción del señor

Voz 3 41:00 mirando al abismo por última vez antes de cerrar los ojos para

Voz 1 41:03 siempre cubo para siempre tuvo los pelado amigo cisma

Voz 3 41:08 Patil que preguntas cómo está montado el exquisito al tarde triduo de Nuestra Madre y Señora de consolación porque no puede hacerlo a Ci que quisimos saber cómo estuvo vestida de difuntos la granadina ni Sima Virgen de las

Voz 1 41:22 mori del trabajo

Voz 3 41:24 Haití que jamás que ha deleitado con la delicadeza de los juegos de mano

Voz 1 41:28 los que tienen las angustias de la Alhambra y su hijo

Voz 2 41:30 muerto en el regazo

Voz 1 41:32 a Ci que no has jugado a buscar las frutas ocultas

Voz 3 41:35 en el ex horno floral del señor de la Red

Voz 2 41:38 su reflexión

Voz 3 41:39 así que no llegaste a conocer el antiguo palio que tan magistralmente paseó aquella legendaria cuadrilla la Mercer a Pi que no te ciega al sol refractario los brillantes instrumento de la Banda del Gran Poder

Voz 1 41:52 cuando su Cristo Moreno asoma la cabeza por el dintel de Santa

Voz 3 41:55 Ana aquí que no percibes el cambio de luz que los indica en Cuaresma que dentro de poco será Pascua de Resurrección

Voz 2 42:03 di que eres cofrade de pies a cabeza pero sólo con cuatro sentidos que dedico mis palabras

Voz 3 42:10 hoy porque mi anuncio de los día de la belleza también es para

Voz 1 42:13 sí aunque tú no pueda realizar tu Cristo El desde los trescientos años que acaba de cumplir su inmenso mansedumbre

Voz 3 42:22 acompañada por terciopelos escarlata si Damasco morados en la Magdaleno

Voz 2 42:27 siempre en Irán a Corti porque sabe ser feliz pese a ser ciego

Voz 3 42:32 ya que nuestra bendita tierra digan que no hay dureza más grande que aquella verdad que escribió el mexicano Francisco de Icaza y que está inmortalizada entre los muertos y los Arrayanes de los jardines de la la hay unos versos antiguos inmortales en el tiempo el Jardín de los árabes obsequia a los viajeros hablan de otorgar mismos Libourne una para los ciegos porque no hay pena más grande que la de no verlo cielo de esta bendita Granada de agua que oculta lamentó

Voz 2 43:03 lo que no sabían o ITA que escribiera que los versos es que hay un castigo mayor

Voz 3 43:07 por qué poder caer presos

Voz 2 43:10 si tú unos vicios humanos

Voz 3 43:12 paga del cautiverio lo reguero de sangre que le recorren el cuello no sabrás que los claveles alfombra harán su tormento

Voz 2 43:20 esto

Voz 3 43:21 sino Vito su mejilla Moraíto del desprecio de un soldado sin conciencia que no habilitará en el cielo cuando ir el condenado y el templo rafe su velo tampoco habrá contemplado poquito a poco Aleco

Voz 1 43:36 al señor sobre su paso mecido por postal

Voz 3 43:39 ergo

Voz 1 43:39 sino ha visto su Topacio brillando como una

Voz 3 43:42 cero ya sentido la nostalgia Dimas

Voz 10 43:45 lo el no verlo la limosna la limosna nada los versos

Voz 3 43:50 por qué no hay pena más grande para un gran ahí no ciego que Eurovegas su rescate reinar sobre el sufrimiento

Voz 1 44:28 hay ocasiones en las que desearíamos que

Voz 2 44:31 mira transcurriera con su temporalidad invertida

Voz 1 44:33 tal y como Fitzgerald narraban El curioso caso de Benjamin

Voz 3 44:37 Up

Voz 1 44:38 la fascinante historia nombre que nació con el cuerpo de un anciano de ochenta años diagnosticado diversas enfermedades Ibarra

Voz 2 44:44 de jóvenes siendo con el paso del tiempo esta original idea apoya la tesis de que con la temporalidad invertida el tiempo se podría recuperar su imagino nacer con la idea ya asumida de la muerte e ir perdiendo padecimientos por el camino mientras el cuerpo mejora increíblemente su estado en sí a ver el telediario se ha convertido en un pulso continuo contra la desesperación contemplar la dureza del día a día es lo que más nos separa de esa infancia que aún llevamos dentro y que más nos hace reflexionar ante el ejemplo de

Voz 3 45:19 Cage de los cristos que caminan con su

Voz 2 45:22 sacó a estas es nuestra Semana Santa cuantos anhelos de paz hay subirá

Voz 3 45:27 vientos del Estrecho mientras aquí lo recuerdo vamos en la infinita belleza de sus bambalinas de Maya

Voz 1 45:34 cuánta inmigración descontrolada vemos a diario

Voz 3 45:36 manos abandonados a su suerte en mitad del mar

Voz 1 45:39 de familias enteras que cruzan continentes huyendo de la guerra o de la misma

Voz 2 45:43 María

Voz 1 45:44 todas esas cruces las ponemos a tus pies señor del amor y de la entrega vestido de blanco como hacían antiguamente los los

Voz 2 45:52 los incomprendidos

Voz 1 45:54 Kemal llevábamos la angustia la el mayor dolor encarnado en quiénes tenía

Voz 2 45:58 hemos a nuestro lado

Voz 3 46:00 cuánto daríamos por quitarles Dolores a los nuestros aferrándose males como la Virgen aferra los proclamo del martirio del señor caminando pacientemente con ello como cuando su pálidas al abonado sale de las

Voz 2 46:13 son Pedro cuánta paciencia y cuánta pasión

Voz 3 46:17 Nos hace falta para no desfallecer en el cuidado y la atención de los enfermos a tus pies

Voz 1 46:22 dudas ponemos usa enfermedades señor D

Voz 3 46:25 al Albaicín

Voz 2 46:26 Rey Don Cristóbal

Voz 1 46:28 la indiferencia y el abandono son males cotidiano de esta sociedad globalizada en la que vivimos paradójicamente

Voz 2 46:34 cuanto más conectados estamos

Voz 1 46:36 las crece esa soledad que lo deja huérfanos de todo ánimo como a las

Voz 3 46:40 Virgen Dominicas cuando camino el Viernes Santo a mediodía

Voz 1 46:43 contra melodías de clarinete oboe

Voz 2 46:46 es algo buscando la frialdad de la muerte de piedra de su hijo en el campo del Príncipe

Voz 1 46:51 la iglesia de Santa Ana es también una paradoja perfecta de la realidad cubana nunca en un calvario tan lleno de soledad

Voz 2 46:59 ha habido una esperanza más grande de lágrima lágrimas de Mora risueño

Voz 3 47:05 en dos de los altares laterales de Santana encontramos

Voz 2 47:08 la verdad cotidiana

Voz 3 47:10 esa solitaria verdad en la que ponemos a tus pies señor de la Amargura para que nos ayude a cargar con ella por los peores

Voz 2 47:16 menos de un Albaicín eterno cuánto daríamos nosotros por restarles Soledad a las noches en vela

Voz 1 47:24 pianos

Voz 2 47:25 como sala intentamos quitar a base de cariño esa madre superiora de las Jerónimos

Voz 1 47:29 que recorre Granada en las postrimerías de la Semana Santa

Voz 2 47:33 cuánto daríamos por remediar su tristeza

Voz 1 47:36 cuando se ven imposibilitados para ser algo dando respuesta a sus necesidades como hace la madre de los estudiantes con todos los que se acercan a pedir ayuda

Voz 2 47:44 en su capilla de la Colegiata

Voz 1 47:47 ponemos a tu pies señor del trabajo

Voz 3 47:50 duda esa voluntad de no dejar desasistidos a

Voz 1 47:52 ya tienen poca metas en la vida resulta ver sufrir a los desahuciados de sus hogares por eso sus penas de algún modo también se convierten a las nuestras lo sabe perfectamente

Voz 3 48:05 la Virgen de la imperial de San Matías tan acostumbrado a llevar sobre su manto morado el peso de la pena del mundo ponemos a Turquía descalzo Nuestro Padre Jesús Nazareno la carga de no tener techo la cruz del quedarse

Voz 1 48:18 nada hay el dolor del tener que abandonar forzosamente

Voz 2 48:22 lo poco que se posee

Voz 3 48:24 el tú desnudos el Señor de las Tres Caídas ponemos cada insulto cada golpe cada menos precio cabe injusticia y cada maltrato que sufren las personas por la odiosa pilló violencia

Voz 2 48:34 Género

Voz 1 48:35 nadie y menos que nadie señor pero seguimos sin comprender que las personas no tenemos tipos

Voz 2 48:40 hablo de propiedad pero nosotros

Voz 1 48:43 me siento avergonzado como ser humano señor cada vez que un asesino le arrebata la vida una mujer el selectas realidad de las cruces cotidianas

Voz 3 48:52 la que los cofrades tenemos que echar mano de la fe

Voz 1 48:54 para afrontar los designios del señor admitiendo lo que tenga que venir por poco

Voz 2 48:59 hombre en Siria que nos parezca

Voz 1 49:01 la fe es nuestra ayuda y como reza el lema de la Hermandad de Nazarenos

Voz 2 49:06 la esperanza es nuestra fortaleza

Voz 3 49:09 en la enorme fortaleza del Gran Poder tenemos el mejor

Voz 2 49:12 el ejemplar aquí vivimos en una eterna búsqueda de la felicidad

Voz 3 49:17 Pero Dios a través de Titi nos enseñó Señor del Gran Poder que la felicidad de llegar a través de los sentimientos

Voz 2 49:23 internos términos que se experimentan y causan bienaventuranzas las personas no se trata de ser buenos para ser felices Se trata de ser felices para transmitir bondad Jettu sólo se consigue teniendo un corazón humilde

Voz 1 49:38 cuando enfatizamos con el dolor ajeno reflejamos en nuestras acciones el amor de Dios que es el principal ingrediente de Talavera de la tan ansiada y buscada felicita una felicidad que habremos de alcanzar reflexionando

Voz 2 49:52 sobre las bienaventuranzas tu zancada prodigiosa nunca sucumbió al tormento regala Nos esa fuerza para vencer a los de verso

Voz 3 50:04 tu gran poder reclamamos para aspirar a lo eterno sin ser bienaventurados pero desea

Voz 2 50:09 tú serlo

Voz 1 50:10 así como en Galilea pescadería a los hombres

Voz 3 50:13 buenos prédicas en el monte un sermón

Voz 1 50:15 para conversos cuando llegue el martes

Voz 3 50:18 tanto predica no Nazareno nunca doblegara a la cruza tu gran poder Moreno la fuerza de tu semblanza sí transmite con tu ejemplo Husseini bienaventuranzas allá de Granada tu templo lo de espíritu más pobre serán dueño de los cielos gran proveer de los que lloran y alcanzarán tuvo en suelo trampa poder para los mansos de la tierra herederos para la sed de justicia gran poder de los hambrientos para el misericordioso gran poder en tu silenciosos los limpios de corazón verán al Dios verdadero y serán llamados y con los que ha paciente en su juego

Voz 2 50:56 injuriado es por tu culpa o perseguidos por ello

Voz 3 50:59 serán bienaventurados por el Gran Poder paterno a quien la justicia siga heredará tu gran reino gran poder de los humildes que hacen frente a los soberbios tu gran podernos abruman tu gran poder no emiten tenemos seguimos necesitando tu gran poder duradero Turan poder que no sana que atienda a nuestros enfermos cubran poder que nos oye cuando ves Samos juzgados enseña nos el camino de tu gran poder terreno para sentirnos felices en un mundo tan complejo por eso a Tita buscamos destinos que recemos por eso en ti confiamos siguen tu para ver traemos

Voz 2 52:00 al final la Cruz llegan claro que llegue

Voz 1 52:04 yo me hice cofrades bajo el amparo de unos

Voz 3 52:06 darnos brazos clavados

Voz 1 52:08 tenía que ser así porque así lo fueron mis abuelos uno

Voz 3 52:11 enamorado de él desde casi que se fundó su

Voz 1 52:13 nadie y otro embaucador desde el momento en el que pisó Granada para Benítez

Voz 2 52:17 esa vivir

Voz 3 52:18 así tenía que ser porque también lo es mi padre

Voz 1 52:20 que esperó aquello creciera para apuntarme a la cofradía en sus amoroso

Voz 2 52:24 no fuera esos apretados que apuntan al niño a la cofradía litros David

Voz 1 52:29 esperó a que tuviera entendimiento para preguntarme qué era ser de la Cofradía de papá

Voz 2 52:35 era salir con el Cristo la respuesta fue evidente y con seis años ingrese en El silencio recuerdo que con unos diez durante el funcionario me dieron un plumero y me decía un niño pasa sólo al año estaba Herguido verticalmente en su actual

Voz 1 52:51 dar sobre la sencilla cruz

Voz 2 52:53 Bynum que sustituía desde mil novecientos setenta y cinco

Voz 1 52:56 para fea que actualmente procesiona la réplica de

Voz 2 52:59 Cristo yo subí ayudándose de una silla para ponerme en su bien mientras pasa el plumero

Voz 1 53:06 maravillosos pies con los dedos ya amoratado

Voz 3 53:09 muerte pero el asunto se complicó cuando llegará la rodilla hacia el paño de pureza inculpado miré hacia arriba

Voz 2 53:16 y me encontré con sus ojos abiertos fijando las dilatada pupilas es mi fue la primera vez que me miró la muerte a la cara

Voz 3 53:26 un mito que se un grito que enseguida la garganta nunca olvidaré ese escalofrío que me recorrió la espalda de arriba hacia abajo esas inmediata gota de sudor frío que me llenaron las frente a

Voz 2 53:38 de pelo

Voz 3 53:39 allí estaba Dios en toda su inmensidad de madera en todo su tamaño en toda su magnitud