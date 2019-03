Las noticias de Aragón, 17:03 (12/03/2019)

Voz 1304

00:27

la historia una vez más Se repite la pasada semana este juzgado celebró juicio rápido ante la denuncia de su actual pareja por un delito de maltrato que terminó condenando ley decretando una orden de alejamiento no era la primera vez que lo denunciaba lo había hecho hasta en tres ocasiones pero siempre la retiraba aunque no está vez recordemos que este hombre ya fue condenado en dos mil catorce por violencia de género a su anterior pareja entonces la madre pudo romper con su agresor pero no así la hija de ambos que desde entonces se ve obligada a convivir con su padre a quien acusó de agredirla actualmente existen varias causas abiertas precisamente en dos de ellas una pena y otra civil su abogado ha informado sobre esta nueva condena ya ha solicitado como medida cautelar la suspensión del régimen de visitas hasta el momento no ha obtenido respuesta de los tribunales