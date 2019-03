Las noticias de Castilla y León, 17:03 (12/03/2019)

Voz 3

00:05

las próximas oposiciones a maestro de primaria van a incluir en Madrid una prueba practica para evaluar situaciones complejas en las que pueden enfrentarse los docentes en el aula un cambio que llega tan sólo tres meses antes de las oposiciones y que no ha gustado a los sindicatos que aunque no les parece mal esta prueba aseguran que la Comunidad no la incluyó en el borrador que negociaron el Gobierno regional la defiende Isabel Albín Comisiones Obreras Ricardo Merchán UGT Pedro Rollán vicepresidente