Las noticias de Cantabria, 17:03 (12/03/2019)

a esta hora la atención informativa centrada en la comarca del Besaya comienza la visita del presidente del Gobierno Pedro Sánchez es la segunda la segunda visita en poco más de un mes a Cantabria una estancia que arranca en el Museo Nacional de Altamira en Santillana del Mar donde está prevista una intervención del presidente acto en el que como les decimos no va a estar Miguel Ángel Revilla el jefe del Ejecutivo cántabro asistirá a un acto con mujeres del ámbito rural y envía Torrelavega al consejero de Ganadería el regionalista Jesús Soria en este contexto Revilla ha lamentado no haber recibido una llamada de Sánchez y que haya sido dice en su lugar el delegado de Gobierno Pablo Zuloaga el que ha hecho de interlocutor para avisar de su llegada

no no me ha llamado me ha llamado el llegar al Gobierno

Voz 2

00:51

a las nueve pero claro si me parece que hubiera sido más normal que la llamada aunque el edil ha dicho lo mismo que no podía estar con él pero creo que lo normal es que llamen de presidente a presidente no parece la cómo estamos en campaña electoral pues que se llevaba una comunidad autónoma más la afinidad que yo he tenido con él que haya una llamada no se hubiera llamado él no podía ir tengo un acto que para mí es más importante que la presencia del presidente aquí