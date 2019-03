Las noticias de Asturias, 18:03 (12/03/2019)

Voz 4

01:16

los fue imposible localizar a lo que hubo consejero de Empleo Patxi blanco que fue el único cargo político que no apareció en la comisión UGT no fue imposible desde la Comisión encontrar a un consejero que desde nuestro punto de vista desde el informe que planteamos tenía responsables políticas de no haber actuado eh para investigar este asunto cuando llegó a la Consejería Adrián Barbón ya lo ha encontrado no sólo la encontrados sino que lo ha puesto a encabezar la lista al Senado del Partido Socialista no