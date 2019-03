Escucha las noticias de las 19:00 (12/03/2019)

si no necesariamente esta es una decisión prudente os opinión acertada si hay alguna duda sobre la nave pero el muy pronto para que la investigación que aquí en Indonesia también avance poco hay que te un poco de respeto también tanto a a la investigación poco a las víctimas de estos accidentes hay que aclarar muy bien las causas

Voz 4

02:50

mí me puede indicarlo pero no necesariamente la mayor parte de los accidentes se concentran precisamente en las fases de despegue y aterrizaje normalmente accidentes no se produce pues una causa se producen por una concatenación de causas y es la investigación rigurosa la que determinará los detalles de qué factores han influido cuál ha sido la causa principal en los factores que han llevado a al que acabe nunca traje de otra manera