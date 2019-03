Escucha las noticias de las 21:00 (12/03/2019)

Voz 1 00:00 quedado demasiado ofensivo esto me parece muy limitante pero esta es Italia Il inspirado una cosa antes de comenzar este último equipo italiano que tenemos en la charla eso es

Voz 2 00:10 a las nueve en punto la noche son las ocho en Canarias gran noche para los colchoneros todo preparado a punto de comentar tal a A

Voz 3 00:18 hoy está Kuipers solicitando a los asistentes esperando cópula

Voz 4 00:22 por arriba que es lo que tiene que pitar que diera quiero rencor al espectáculo

Voz 5 00:30 era el carrusel Champions de la Cadena SER este Juve Atlético de Madrid por supuesto lo cuerdo de final Pita Kuipers arrancó el partido era de Turín la prima la pelota para el equipo transalpino moviendo desde el centro la cobertura lo canceló cuando para Leonardo Lucci quiere cargar por arriba poderosos Santiago el sector de rechace le va a caer a la Juve cómoda la amenaza Cristiano Ronaldo fondos para Giorgio Chiellini este porrón Izquierda primera llegada Blecua pudiera

Voz 6 01:04 hola soy

Voz 5 01:05 hola cobertura quieres Soccer la pelota a punto de recuperar la Juve Nova Cervero para que Diego Rodrigo Lobo perder que minutos complicados pero el Atlético de Madrid de Red Pepper por Sáenz de todo el equipo transalpino

Voz 7 01:19 yo la pelota para Juanfran la FIDE al espacio toma Ademar pide calma El Cholo desde el banquillo no he visto lo he entendido Juanfran no hay que correr pero Álvaro Morata

Voz 5 01:30 hay falta lo primero del partido hoy Pedro Fullana muchos vio del banquillo

Voz 8 01:36 se nota se nota que su partido grande se nota en los futbolistas que están junto al Mono Burgos partido más ganan parte de la temporada

Voz 9 01:46 luego creo que por la derecha por la izquierda jugando Saúl por dentro con Rodrigo impone

Voz 10 01:51 la negra tenerlo minuto a minuto y medio salvarla que pasó un poquito la la tromba del de la ayuda que que va a ser no deja

Voz 1266 01:58 claro si ampliara Dani como ya le pegaban buen viaje a Saúl se viniera a cuento y canceló con la famosa no manta no si Cancelo Sue mucho también puede ganar la espalda con la velocidad la calidad no pero es cierto que sería bien no ese puyazo que cómo serán los Toro a la hora de tener la pelota iba no lo que es poder contagiar a a la afición pero también el complicado por la presión de Matute y Pjanic Cristiano y compañía vámonos

Voz 3 02:25 no hubo la pelota derecha izquierda el balón en la línea de cal a ver quién venta tocando la pelota la Juve de Gando Heiner fondo Cristiano Ronaldo la quiere poner bien Rodrigo Hernández la pelota leguas pelear el principito se la va a quedar su amigo en el vestuario que hay falta

Voz 4 02:42 no no la señala Kuipers la pelota para ellos cada vez que como si hubiera metido un gol

Voz 3 02:47 el balón para Chuck Cancelo la tira luchó jugando ya apoyando Arsène Bernard de esquí dejando atrás el Bernardello

Voz 4 02:55 aquí tocando la pelota con el dorsal número veintitrés para Richard tocando de primero para el futuro Julia fiaría izquierda

Voz 11 03:05 la llegada en tromba de la Juve se Peter eso el área

Voz 5 03:09 peligro Genma Tweedy rebate a saltar sólo da cobertura de varios como está apretando la Juve se defiende el Atlético de Madrid en el partido de la

Voz 4 03:25 el Atlético de Madrid

Voz 8 04:05 lo tiene clarísimo cuidado tras aquí no va a ir al bar porque ya la ha visto ya Kuipers os he dicho que no le va a impresionar este tipo de partidos por mucho que la pelota lo que había fuera de juego cómo saber encaran ahora el Godín Cristiano que dice que han dado al balón

Voz 10 04:30 vale tu cuenta que ha pasado he visto la jugada ahora porque al Bierzo se disputa del balón le mete la pierna actriz que anunciarlo hola sapito pita falta de Cristiano Ronaldo hablar

Voz 8 04:41 y como hay Bet como hay contacto a contacto el bar no entra como lo ha pitado el árbitro

Voz 10 04:49 pues te digo una cosa aquí con nos libramos de una buena

Voz 1266 04:52 por lo que a de la jugada de del color algunas veces porque tenemos la duda yo creo que Oblak ya tiene el balón cuando llega tarde Cristiano y eso lo lleva todo por delante lo que del balón y Oblak yo

Voz 10 05:02 el pitó falta lo digo en serio porque el Atlético al española dijo el italiano no falta para mí para mí tendría abre es muy español

Voz 1266 05:11 bueno estar con acento italiano por lo menos si yo creo yo creo que que tienen

Voz 10 05:16 no en Bolsa las digamos de de todo pero sin control creo que hace falta dejar una cosa aunque no tenga el balón sí sí sí sí está claro está claro es letal la pierna en el puerto aunque aclara está tan como lo has contado aunque no hubiera una pelota ahí aunque la pelota a las la tuviera Koke que por cierto es la pegado a hombres la Caleil está a punto de liarla buena

Voz 14 05:40 eso es falta Isaac daños aunque haya despejado Oblak antes de disputar porque es una falta temeraria no puede disputar

Voz 10 05:48 dicho lo cual y tú bien Cooper se porque hay que tomar esa decisión en eso momento como tú decías personalidad bien