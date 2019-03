Voz 1 00:00 que los partidos políticos no miente prometen cosas que no cumplen son corruptos viven llenos de privilegios etc etc etcétera deme una razón para votarla a lo mejor me convence salud y república

Voz 2 00:13 pues intentaremos darle a este oyente que no se presenta alguna razón o no a partir de las nueve de las ocho en Canarias con el sociólogo Joan Navarro amante de los animales es también diana de Madrid

Voz 1812 00:25 pues no participó todo lo que debiera por la falta de tiempo pero en todo lo que puedo convocatorias el traspaso de adopciones eh etcétera etcétera Si colaboró muy activamente y a través de mi asociación Cani Park

Voz 2 00:42 Diana que milita en Pac Man in Ramón desde Carlet en Valencia buenos días

Voz 3 00:47 perdón ni buenos días Pepa sí dejó de militar en un partido que se llamaba o en Valencia aquí en Valencia que ha desaparecido se puso no puedo otros partidos actualmente esto el independiente en una lista municipal de Compromís códigos Alicante de Compromís hay que me parece pues me parece un partido con mucho criterio aunque como siempre la gente no va a hacer el partido desgraciadamente gracias Ramón un abrazo

Voz 2 01:12 en segundo lugar hemos preguntado si tienen miedo a volar amparó Alicante

Voz 4 01:16 bueno a mí no me ha gustado nunca volar siempre me da da da bastante miedo solamente burlado una vez la verdad de Alicante Ibiza osea que fíjate que es nada media hora ya una así no me gusto y por otro lado es de que mi pareja de los documentales de catástrofes aéreas que le encanta pues ahora se que no pienso hablar pero nada me tiene completamente acobardados pues dile que no los vea que no los veo

Voz 2 01:39 de ninguna manera paga es padre aunque no vives en Ibiza como Lucía en Mallorca

Voz 5 01:44 viviendo en una es no te queda otra que superar el miedo a volar sino te quedas prácticamente aislado este mismo fin de semana vuelvo a los Madriles querida ciudad natal

Voz 6 01:57 terminamos con Fernando Cádiz pues no no tengo miedo a volar creo que en unos medio uno de los medios de transporte más seguro que hay me he volado en una avioneta en Páramo autor en parapente incluso tengo el curso de piloto de ultraligero por cierto todos los jardín avecinan traído un ultraligero y que van con lo consiga recibiendo la cabina

Voz 1275 02:17 tiene un buen humor esta mañana muchas gracias sobre las siete menos diez las seis menos diez en Canarias

Voz 7 02:25 en Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 02:30 qué tal buenos días ya nos gustaría pero no hay buenas noticias esta mañana en el banquillo colchonero

Voz 8 02:36 pero el sí se puede quieres vivir actor el héroe de la Juve sometido dos Pierro de derecha obra

Voz 7 02:51 el Atlético de Madrid se marcha

Voz 1275 02:53 la Champions tras el triplete de Cristiano Ronaldo ganó la Juve tres cero los de Simeone renuncian otro año

Voz 9 03:00 Liga de Campeones

Voz 1275 03:08 está controlado ya el incendio de Alcorcón en una empresa de reciclaje donde se acumulaban una gran cantidad de peces

Voz 10 03:13 ticos hemos conseguido primero evitar la propagación hay ya hemos conseguido que no se propague en la en la zona más comprometida que era hacia se mira hacia atrás a la izquierda y ahora estamos rematando la zona de la derecha que tenía una

Voz 1275 03:28 combustión vas vas lento a José Luis García oficial de bomberos de la Comunidad siete personas que han trabajado en la extinción del fuego han resultado intoxicadas leves por el humo uno de esos bomberos ha sido trasladado al hospital aunque se encuentra bien durante toda la noche han permanecido en la zona bomberos de Alcorcón de la Comunidad de Madrid y también del Ayuntamiento de la capital que van a seguir enfriando el perímetro esta mañana la columna de humo que ayer era bastante visible estalla más dispersa según el uno uno dos Se calcula que se han quemado unos quince mil metros cúbicos de material reciclado Ignacio Aguado respira tranquilo no hubo pucherazo en sus primarias titulares convertidas Sarmiento la condición de garantías y valores de Ciudadanos concluye que no hubo ninguna incidencia en las primarias de Madrid el candidato a la comunidad asegura que extender el error de Castilla y León a Madrid tiene una intención preelectoral Izquierda Unida anticapitalistas irán juntos a las elecciones también en la Comunidad donde podría haber hasta tres candidaturas la decisión tendrá que ser ratificada en consulta competirán contra más Madrid aunque invitan a Podemos a confluir con ello las multas para infringir las restricciones de tráfico pero Madrid central comenzarán el dieciséis de marzo en el quince como anunció el Ayuntamiento la fecha labio Rita Maestre hace casi dos semanas pero ahora el Consistorio dice que hubo una confusión y el sindicato de maquinistas desconvocar los paros previstos en el metro para este jueves mantiene la concentración de hoy en la Asamblea donde se vota en las conclusiones de la comisión que investiga la presencia de miento el el suburbano qué tal las carreteras dgt María Herrero buenos días

Voz 0131 04:55 hola buenos días pues primera hora en las carreteras ya con complicaciones en los accesos del sur también en La dos en Torrejón de Ardoz y en la M cuarenta en el tramo de Vallecas a Coslada también en el barrio de La Fortuna y en Pozuelo todo sentido norte

a d5 seguimos

Voz 1275 10:50 en Fuenlabrada la Comunidad de Madrid se ha hecho cargo de la tutela de la bebe cuya madre ha sido detenida

Voz 0813 10:54 da una pareja por intentar falsea su paternidad la madre llegó a un acuerdo para que se quedarán con la pequeña SER Madrid Sur Vilagarcía

Voz 1473 11:00 la madre biológica se desentendió de la recién nacida por completo era la pareja que estaba con ella en la habitación la que se ocupaba del cuidado de la niña e incluso el hombre llegó a registrarse como padre de la menor cuando tuvo que rellenar una ficha para autorizar una prueba ante esta situación el hospital llamó a la policía que estuvo interrogando a las tres personas los agentes constataron que el hombre llegó a un acuerdo con la madre para que tras el nacimiento pudiera hacerse pasar por el padre biológico del bebé ir registrarlo a su nombre según indica la portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid

Voz 29 11:28 la pareja del detenido colaboró en el engaño haciéndose cargo de los cuidados iniciales de la bebé por lo que también fue arrestada

Voz 1275 11:34 los tres han sido detenidos la niña quedó ingresada en el hospital diez grados hasta ahora en el centro de la capital

