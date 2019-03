Voz 6

01:12

soy Ester Villanueva tengo cuarenta y tres años soy periodista llevo trabajando pues como veinte veinte años pero cuando llegó la crisis pues el trabajo Se acabó en dos mil nueve que el paro y desde entonces pues no ha hecho nada más que que dar tumbos el trabajo más estable que tenido han sido dos años y medio iguana pues parece que según va avanzando el tiempo los trabajos que aspiran todo son trabajos más precarios con menos sueldo irá bueno pues ya acertar la pregunta de de que vaya a haber tenido veinte años de experiencia haberte reconvertido a veces reformada haber hecho un máster en redes sociales y te encuentras ahora con mucha experiencia y parece que eso no se valora que sí que estamos a sensación de que es la edad sea yo creo que la la edad y le corre y corre de mi contra pues considera que cuando tienes mucha experiencia pues te vas a ir pronto se encuentra algo mejor o quieres un sueldo más alto así un poco pues no se irá evolucionando y la vez ir hacia atrás en cuanto a la calidad de empleo yo no soy yo la única cifra conozco pues con