Escucha las noticias de las 08:00 (13/03/2019)

muy buenos días los necesitamos para la democracia los criticamos con ferocidad más en España que en casi ningún otro país europeo son los partidos políticos que según el último CIS constituyen la segunda preocupación de los españoles después claro la segunda pero qué les pasa porque los partidos tradicionales aparecen como herramientas gastadas cerradas en sí mismas cainitas y sólo atentas a colocar a los fieles porque los nuevos aprenden tan rápido las malas costumbres para qué sirve la tan cacareada democracia interna para que voten tres sólo los muy convencidos es el modelo es la ley son los líderes que nos han tocado somos todos como sociedad que criticamos mucho pero participamos poco es el signo de los tiempos que ha introducido la mentira en el discurso político para acabar de hundir su credibilidad hoy nos ocupamos a partir de las nueve de los fallos de serie de las posibles soluciones a los problemas de los partidos políticos en España Pepa Bueno en la Cadena Ser es miércoles mitad de semana trece de marzo y como muestra un botón ciudadanos que tienen cuestión ahora mismo todas sus elecciones primarias tras el fiasco en Castilla y León Ciudadanos que además acaba de cerrar un pacto en Navarra con UPN y el PP que defienden el Convenio Económico foral y los derechos históricos tras pasarse años criticando los dice el economista Luis Garicano que no hay contradicción le hemos invitado a explicarle esta mañana en Hoy por hoy antes les contaremos qué consecuencias va a tener en nuestros aeropuertos la prohibición de que vuelen en Europa los aviones del mismo modelo del que se estrelló el domingo en Etiopía

Zaplana quien confesó todo cantó La traviata en uno de los interrogatorios el uruguayo Fernando Washington puso al descubierto la estructura ilegal con la que el ex ministro del PP y ex presidente valenciano desvió supuestamente hasta diez millones de euros de comisiones ilegales

el IRA como referentes es más allá de un director al que admiraba era como yo debería como una especie de figura política no que traían supo de aire fresco y que también ponía una mujer en un sitio diferente y que constantemente homenajea a la mujer

sin que ya está bien de de de de este martilleo continuo que parece que afronta continuamente a todos los españoles no eso me da muchísimo coraje no