los setecientos cincuenta plan inmobiliaria hombres de zombies por adelantado y añade nos independizó vagos malditos millennials es un mensaje de mes Escobar reelegir creen ustedes que les estamos robando el futuro a los jóvenes de no sólo por lo de alquiler digo no digo que lo vamos a posta pero nuestra forma de vida el modo en que consumimos mormones que nos asociamos el que esté robándole es el futuro a los legítimos herederos del planeta eso es lo que dice lo que dijo hace pocos días una niña un adolescente de apenas quince años que se ha convertido en un faro de luz visible a miles de kilómetros de distancia a pesar de la extensa capa de contaminación lo llamamos contaminación porque veneno que flota estaba ya cogido Se llama Ágreda Zambia se ha convertido la líder de un movimiento planetario diciendo cosas

me gusta Mining siquiera llamo Greta Zambrano y tengo quince años soy de Suecia habló en nombre de clima Justin now hay mucha gente que dice que Suecia es sólo un país pequeño y que lo que hagamos no le importa a nadie pero yo sé que nunca se es demasiado pequeño como para marcar la diferencia y unos pocos niños pueden acaparar los titulares por faltar algunos días al colegio imaginando queríamos todos juntos y nos lo propusiese

los viernes para el futuro de su movimiento liderado por que acaban de escuchar que se está convirtiendo en un fenómeno tan global como el propio Cambio climático en Bélgica en el Reino Unido en Alemania también en España dos jóvenes los protagonistas el futuro han decidido no ir al colegio el instituto a la facultad los viernes y va a nacer mientras el cambio climático no se convierta en una prioridad para los gobiernos este viernes a celebra en todo el mundo una gran huelga estudiantil para decir que ya no hay excusas ayer que recibieron el apoyo de más de un manifiesto firmado por doce mil científicos in miles y miles millones de estudiantes en el planeta estrella que Aramón es estudiante de psicología y coordinadora del movimiento en Barcelona este viernes estrella no vas a ir a clase una muy buenos días tú sabes que esto tal como van las cosas viendo noticias Si Seal el objetivo es que se convierta en una prioridad política es muy posible que nunca más Paul Weiss los viernes a clase