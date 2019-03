Las noticias de Castilla y León, 10:02 (13/03/2019)

eso es lo que han pedido a algunos ayuntamientos que han visto menguar sus ingresos sin olvidar las organizaciones agrarias que hoy también estarán en esa concentración frente a las Cortes pidiendo un control de la zona salvaje que tanto daño está causando a la ganadería extensiva ya cultivos como el cereal con esa plaga de conejos ahora no se puede dar nuevos permisos de caza tal y como señala el director de Medio Natural de la Junta José Ángel Arranz

Voz 3

00:46

si hay alguna acción de casa autorizada previamente a a esta sentencia entonces se mantiene porque ese edicto conforme a la normativa entonces vigente y se podría seguir cazando pero desde la fecha pues de la resolución pues no estamos dando nuevas autorizaciones es decir que si ahora sino solicitara por ejemplo un control del año son una cacería no podríamos autorizarla no se podría cazar