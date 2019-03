Escucha las noticias de las 10:00 (13/03/2019)

el Gobierno británico pretende eliminar los aranceles a la importación de una amplia gama de productos para evitar una frontera dura en Irlanda del Norte en caso de que finalmente se apueste por un Brexit sin acuerdo Antonio Martín buenos días buenos días Pepa así declaración de intenciones esta misma mañana del Ejecutivo de Theresa May en el mismo día en que el Parlamento vota esa posibilidad la de un Brexit sin acuerdo después de rechazar ayer el pacto de Theresa May con Bruselas el ministro del Reino Unido para el Brexit cree que es una última oportunidad para evitar más daños a su democracia mientras que el comisario europeo de Asuntos Económicos dice por su parte que ese último tren ya lo dejó pasar ayer la Cámara de los Comunes escuchamos a Stephen Berkeley en escaños y a Pierre Moscovici en France de los diputado

lo dejaron claro de que están en contra pero tenemos que saber a favor de que están no ya Brexit sería una catástrofe para la confianza en nuestra democracia

que era la última oportunidad de obtener un acuerdo negociado si ha habido varias oportunidades el tren ha pasado dos veces la Unión Europea ha hecho todo lo que ha podido no habrá negociación en los próximos días ni de aquí al veintinueve de Madrid

desde luego yo creo que no estamos en ese escenario estamos en la escenario justamente contrario hoy el régimen foral de Navarra convenio económico tiene más apoyos en el Congreso de los diputados de los que tenía ya

bueno Malasia Guinea Ecuatorial mientras tanto sigue la investigación tras el accidente esta mañana en Hoy por hoy el experto en ingeniería aeronáutica Antonio Mota señalaba que estos aviones tienen unos motores más grandes que al acelerar hacen que el avión levante el morro un sistema mejorado de control de vuelo ayuda a que el aparato se estabilice pero según Mota los pilotos y las compañías se quejan de que no conocía la existencia de ese Software

la modificación del Software no ha sido advertida en las compañías aéreas se quedó como digamos dentro de la caja negra del avión ni por tanto en un momento determinado que esto produce una reacciones anómala porque posiblemente no funcione bien los pilotes conocen esta función y por tanto no actúan para compensar las