Las noticias de Galicia, 11:03 (13/03/2019)

Voz 0028

00:05

y seguimos hablando de Sanidad porque se recrudece el conflicto en la atención primaria cuyos profesionales valoran una primera huelga general que tendrá lugar entre el nueve y el once de abril es la propuesta que ha salido de la última reunión de la Coordinadora Galega de Atención Primaria que ha decidido endurecer su estrategia mantener las reivindicaciones que la Xunta no satisface y negociar en pie de igualdad de con Sanidade también otras medidas como no firmar los acuerdos de los acuerdos de gestión recoger firmas para solicitar la dimisión de los jefes de servicio no coger nuevos residentes y evaluar las condiciones actuales de las Unidades Docentes cita ahora en el Parlamento sesión de control al presidente en la que han planeado las próximas citas electorales con alusiones a Vox y a las propuestas lingüísticas de Pablo Casado informa Ricar la Rodríguez hace hijo le cuesta marcar distancias con la propuesta lingüística de Pablo Casado que pretende favorecer el castellano frente al gallego en la función pública dice el presidente de la Xunta que mantendrá el gallego como requisito en educación pero será un mérito en las convocatorias de Sanidad Administración General a partir de ahí recurre Feijóo al ataque