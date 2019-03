Escucha las noticias de las 12:00 (13/03/2019)

No hay resultados

Voz 1 00:00 es medio día a las once en Canarias

Voz 1018 00:08 de la mañana con pues Antonio Márquez José buenos días qué tal buenos días vamos a empezar en el Congreso porque ahí está la última hora está reunida la Mesa de la Diputación permanente para conocer el dictamen de los letrados de la Cámara sobre la forma en que pueden tramitarse los decretos leyes aprobados por el Gobierno tras la disolución de las Cortes llegó en lo que la importante parece que esos textos podrán modificarse en la Diputación Permanente José María Patiño

Voz 1108 00:29 sí en efecto José Antonio en su informe avalado como dices por la Mesa de la Diputación permanente los letrados de la Cámara Baja abre en esa vía que los grupos parlamentarios puedan introducir enmiendas a los decretos ley aprobados por el Gobierno en caso de que sean con validados por supuesto y luego tramitados como proyecto de ley se debatirán enmiendas a la totalidad no de devolución parciales antes de que se constituyan las nuevas Cortes el veintiuno de mayo de esta manera la Diputación permanente podrá proceder a esta tramitación incluso durante la campaña electoral Prendes Prendes es el representante de Ciudadanos en la mesa y así lo defiende son más este mal

Voz 2 01:06 todavía en campaña electoral lo que es la separación de poderes Isabel buenas son las funciones que le corresponda no lo que no podemos aceptar este atropello de que no se pretenda incluso hurtar la posibilidad de debatir de discutir de formular enmiendas que es la esencia de la función legislativa la vamos a defender y por eso vamos a pedir esa tramitación

Voz 1108 01:25 ahora es aún está por decidir por la presidenta del Congreso cuantas reuniones de la Diputación permanente va a haber en este periodo electoral que abrimos

Voz 1018 01:33 la semana pasada gracias Patiño la suspensión de vuelos con el modelo Boeing siete del siete Max en el espacio aéreo de la europea no está causando problemas en nuestro país de las cuatro mil quinientas operaciones programadas para hoy apenas diecisiete estaban previstas con este aparato según datos de AENA y todas sean reemplazados y mayor incidencia para los pasajeros Miguel Crespo

Voz 3 01:51 sí de las cuatro mil quinientas veinticuatro operaciones previstas para hoy en toda la red de Aeropuertos Españoles tan sólo diecisiete corresponden a llegadas y salidas de vuelos operados por los Boeing siete tres siete Mc según datos de AENA tras la orden de la Agencia Europea de Seguridad Aérea ninguno de estos aviones puede surcar el espacio aéreo de la Unión estos modelos han sido sustituidos por otras aeronaves de momento no se ha producido la cancelación de ningún vuelo según indican fuentes del operador aeroportuario de hecho nueve de estos aviones Boeing siete tres siete han pernoctado en distintos aeropuertos de la red española siete estaban ya estacionados y a dos de ellos que les pillo la medida de la EASA en pleno vuelo y se vieron obligados a aterrizar uno en Alicante y otro en el aeropuerto de Gran Canaria en las últimas horas más países de distintos puntos del globo se han sumado la decisión de la agencia europea y han cerrado su espacio aéreo estos aparatos son ya más de una veintena sin contar a los miembros de la Unión los últimos Egipto Tailandia y Líbano

Voz 1018 02:39 a falta de una explicación oficial del fabricante los expertos en seguridad aérea coinciden en sugerir un problema informático de Software como causa de los dos accidentes registrados con este modelo el primero octubre el último el pasado domingo ambos de consecuencias fatales para los ocupantes a primera hora hablábamos aquí en La Ser en Hoy por hoy con Antonio Mota que es experto en ingeniería aérea

Voz 4 02:56 esta modificación del Software no ha sido advertida en las compañías aéreas se quedó como digamos dentro de la caja negra del avión ni por tanto en un momento determinado que esto produce una reacción anómala porque posiblemente no funcione bien los piloto te conocen esta función y por tanto no actúan para compensarla

Voz 1018 03:17 hora doce y tres minutos todos los días hablamos del Brexit pero parece que su interés es mínimo al menos para los eurodiputados los escaños del Parlamento Europeo tienen ahora mismo muchos huecos vacíos en el debate sobre el bloqueo político en el Reino Unido y eso que el negociador de la Unión Michel Barnier ha alertado de que Riego de una retirar la británica sin acuerdo nunca ha sido tan grande Griselda Pastor

Voz 0419 03:36 exactamente sí ha sido un debate con la cámara semivacío aunque ahora está ya algo más llena porque se acerca el momento de los votos sin Doom quería sin tus los presidentes de la Comisión el consejo que han delegado su presencia en la sala en la que a la espera haber votó de esta tarde será

Voz 5 03:49 Mikel mensaje women to tomé calma

Voz 0419 03:56 decidís D'Ors respetuoso los calmados pero decididos a defender nuestros intereses ha vuelto a reiterar Michel Barnier el negociador europeo hoy hay que decir criticado por el ala derecha llego escéptica que con voz de quién fue en Alemania ex presidente de su patronal considera que la estrategia negociadora europea es una

Voz 1018 04:16 volvemos al juicio del proceso ya dieciséis sesiones en el Supremo y es la primera vez que la Fiscalía pide que se investigue por falso testimonio a un testigo secreto Jauma Mestre que fue responsable de Difusión de la Generalitat Alberto Pozas

Voz 0055 04:28 si el juez árbitro que esperarán a estudiar todas las pruebas pero el fiscal ha sido claro pidiendo que Jaume Mestre sea denunciado por falso testimonio por sus no me acuerdo sus no lo sé Preguntado por las campañas publicitarias de más de cuatrocientos mil euros encargadas por la Generalitat desde hace una hora otro testimonio relacionado con la posible malversación de fondos públicos Albert Royo

Voz 6 04:46 de visitantes para estas fechas porque ellos querían estar en Cataluña durante esas fechas para ver qué es lo que eso es lo que sucedía dijimos de acuerdo

Voz 0055 04:53 quién la fiscalía acusa de pagar más de cuarenta mil euros salidos del diploma para alojar a diputados internacionales legitiman el referéndum ilegal ha dicho primero que su visita no estuvo relacionada con uno de octubre después ha reconocido que sí

Voz 1018 05:04 en una comunicación con Melilla la Fiscalía investigará un posible caso de abusos sexuales contra una menor de trece años por parte de cuatro compañeros de colegio también menores de edad Toñi Ramós

Voz 1941 05:14 ahora el director provincial del MEC comenta que tras los días de expulsión se está valorando si trasladar a los menores de centro o no a esperas de los resultados y el dictamen judicial reconoce que los propios alumnos reconocieron los hechos Juan Ángel Berbel

Voz 7 05:29 eh cuando comparecen a jefaturas de estudio los cuatro menores que que estaban uno reconoce que ha estado eh que se ha quedado en la puerta de los servicios controlando que no que ningún adulto se percatara eh que se iba a producir esa situación IB3 se meten al baño con ella ir la mano sea

Voz 1941 05:50 la chica fue socorrida porque un profesor que estaba de guardia escuchó los gritos pidiendo auxilio

Voz 1018 05:55 todavía con Isabel Quintana de Carlos Cala Juan Cotino señal

Voz 0824 05:57 dado como el Roldán del PP en el caso erial así es como le han bautizado los investigadores tras la declaración de Beatriz García Paesa sobrina del antiguo espía Francisco Paesa que asegura que el exdirector de la Policía con Aznar constituyó dos sociedades para Zaplana en Luxemburgo con seiscientos mil euros en metálico

Voz 0325 06:13 detrás de los Veinticinco jefes de los centros de salud de Vigo vuelven a presentar su dimisión esta vez irrevocable critican que la precariedad y el abandono están provocando una mala atención a los pacientes y piden que se marche el gerente del área sanitaria más de un centenar de agentes de la Policía Nacional están participando desde primera hora de la mañana en una nueva redada contra el no

Voz 0824 06:29 el tráfico en el Campo de Gibraltar el objetivos desarticular por completo tres clanes especializados y dedicados al menudeo de cocaína heroína

Voz 0325 06:36 sin deportes esta noche se completan los partidos de vuelta los octavos de la Champions desde las nueve el Barça recibe al Olympique tras el empate a cero en Lyon y a la misma hora valle de Munich Liverpool también sin goles en el partido de ida además arranca hoy la nueva era de Zidane en el Real Madrid con el primer entrenamiento en Valdebebas